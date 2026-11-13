Compania americană de pariuri Kalshi angajează un cercetător specializat în GTA VI, pentru suma de 100.000 de lire sterline pentru a juca Grand Theft Auto VI , iar anunțul de recrutare subliniază: „Acesta este un loc de muncă adevărat”, potrivit TheSun.

Potrivit companiei, postul râvnit este ideal pentru „cineva ai cărui părinți i-au spus că jocurile video nu îi vor putea plăti niciodată facturile”.

Candidatul selectat va juca jocul, care costă 69,99 lire sterline (sau 79,99 de euro) și despre care se spune că ar fi cel mai scump joc video realizat vreodată, cu un buget de un miliard de dolari, începând de joi, ziua lansării.

Jucătorul trebuie să aibă experiență în jocuri video

Acesta va primi un salariu fix de 90.000 de lire sterline (aproximativ 107.750 de euro), la care se adaugă un bonus de 11.000 de lire sterline dacă finalizează modul poveste, care durează aproximativ 80 de ore.

Candidatul trebuie să transmită în direct întreaga experiență de joc și să întocmească un raport săptămânal despre economia statului fictiv Leonida, unde se desfășoară acțiunea jocului.

În cadrul acestui loc de muncă sunt permise atât pauzele pentru somn, cât și ieșirile în aer liber, cunoscute în limbajul colocvial de pe internet drept „touching grass”.

Cei interesați trebuie să aibă cel puțin zece ani de experiență în jocuri video, dintre care minimum trei ani în transmisiuni live, precum și propriul echipament.

Angajatul va trebui, de asemenea, să analizeze cât de mult scade productivitatea la nivel mondial din cauza lansării jocului.

Oamenii și-au luat deja concediu pentru a juca așteptatul GTA VI

Angajații din Marea Britanie și-au rezervat deja 83.000 de zile libere pentru a putea juca GTA 6, ceea ce ar putea provoca pierderi de 12 milioane de lire sterline (14,4 milioane de euro) pentru companii.

Fanii așteaptă de 13 ani continuarea seriei Grand Theft Auto V, joc care s-a vândut în peste 230 de milioane de exemplare și este unul dintre cele mai bine vândute titluri din toate timpurile.

GTA 6 trebuia să fie lansat inițial în toamna anului trecut, însă data lansării a fost amânată de două ori.