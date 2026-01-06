Disfuncţionalităţi majore la ghişeul.ro în plină perioadă de plată a taxelor. Ministrul Economiei: „Există probleme reale”

06-01-2026 | 21:37
plata taxe
Shutterstock

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, marţi seară, că există probleme reale cu funcţionarea ghişeul.ro în aceste zile, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României fiind convocat la minister pentru discuţii pe această temă.

Claudia Alionescu

De asemenea, Darău a precizat că se impun mai multe discuţii pe tema digitalizării, aceasta fiind o necesitate în Româniia şi apreciază că ”a trecut vremea cheltuirii de bani mulţi pentru aplicaţii care nu funcţionează”.

”Există probleme reale cu funcţionarea ghişeul.ro în aceste zile. Suntem în contact direct cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, care e în subordinea Ministerului. Au în responsabilitate să corecteze aceste probleme în timp real”, a transmis, marţi seară, într-un mesaj pe Facebook, ministru Economiei.

Irineu Darău a precizat că subsecretarul de stat care are în sarcină digitalizarea monitorizează în timp real situaţia.

”Cel mai important, luni, la prima oră, preşedintele ADR este convocat la minister după ce se întoarce din concediu pentru a explica ce nu a funcţionat, de ce nu a fucţionat şi care este soluţia pe termen mediu lung. Dincolo de acest aspect avem foarte multe alte lucruri de discutat despre funcţioarea ADR şi despre digitalizare în România, fiindcă digitalizarea statului şi serviciilor publice nu este un slogan”, a mai transis Darău.

ghiseul.ro
Platforma de plată a taxelor și impozitelor, Ghișeul.ro, nu a funcționat câteva ore: ”Serviciul nu este disponibil”

Potrivit acestuia, ”digitalizarea reală, eficientă, înseamnă servicii publice uşor accesibile, care funcţionează 100% din timp”.

”A trecut vremea amânărilor de ani de zile, a trecut vremea cheltuirii de bani mulţi pentru aplicaţii care nu funcţionează. Digitalizarea este o prioritate pentru mine, astfel încât să avem ceea ce ne dorim, o digitalizare reală, integrată, uşor de folosit a serviciilor publice”, a explicat ministrul.

Autoritatea pentru Digitalizarea României a anunţat, luni, întreruperi ale serviciilor furnizate de platforma GHISEUL.RO, precizând că unele localităţi nu şi-au actualizat încă taxele şi impozitele sau nu şi-au configurat tipurile de plăţi disponibile pentru anul în curs, ceea ce a impus sistarea posibilităţii de a efectua plăţi.

Ghiseul.ro este aplicaţia naţională care cuprinde peste 1.600 de instituţii publice şi permite efectuarea a peste 400 de tipuri de plăţi sigur, rapid şi accesibil.

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că, de la 1 ianuarie, impozitele au crescut pentru toate persoanele fizice, iar acest lucru reprezintă contribuţia proprietarilor de case şi apartamente la bugetul local.

Cu aceşti bani, administraţiile locale vor putea să le creeze condiţii mai bune de trai, spune el. Bolojan a recunoscut că personal nu are instalată aplicaţia ghişeul.ro.

Numeroase persoane s-au grăbit să îşi plătească impozitele din primele zile ale anului, în condiţiile în care astfel beneficiază şi de unele facilităţi.

Sursa: News.ro

„Tradiționalele” cozi de început de an, la direcțiile de taxe și impozite: „Deocamdată, vreau să aflu ce am de plătit”
„Tradiționalele” cozi de început de an, la direcțiile de taxe și impozite: „Deocamdată, vreau să aflu ce am de plătit”

Întorși la muncă după vacanța de iarnă sau pur și simplu hotărați să scape măcar de una dintre griji, românii care au vrut să-și plătească taxele, luni, 5 ianuarie, au întâmpinat probleme. Aplicația ghișeul.ro nu a funcționat.

Platforma de plată a taxelor și impozitelor, Ghișeul.ro, nu a funcționat câteva ore: ”Serviciul nu este disponibil”
Platforma de plată a taxelor și impozitelor, Ghișeul.ro, nu a funcționat câteva ore: ”Serviciul nu este disponibil”

Platforma de plată a taxelor și impozitelor - Ghișeul.ro - nu a funcționat, luni dimineață, timp de câteva ore, pe website fiind afișate mesaje de eroare precum ”The service is unavailable” (”Serviciul nu este disponibil”, în traducere).

(P) Cum să îți faci cont pe Ghișeul.ro și să cumperi titluri de stat Tezaur online
(P) Cum să îți faci cont pe Ghișeul.ro și să cumperi titluri de stat Tezaur online

Românii au acum o modalitate mult mai simplă și rapidă de a investi în titlurile de stat TEZAUR.

