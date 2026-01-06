Zăpada și gheața au provocat șase morți în Europa. Estul Bosniei a declarat stare de urgență

Zăpada şi gheaţa au provocat cel puţin cinci morţi pe şosele în Franţa şi unul în Sarajevo, iar intemperiile perturbau puternic marţi mai multe ţări europene, înainte de o nouă înrăutăţire a vremii prognozată miercuri, relatează AFP.

Companiile aeriene vor trebui să renunţe la o parte din zborurile prevăzute miercuri dimineaţă pe aeroporturile pariziene, a anunţat marţi ministrul francez al transporturilor, Philippe Tabarot.

Aceste anulări, necesare din cauza operaţiunilor de deszăpezire a pistelor şi de degivrare a avioanelor, vor afecta aproximativ 40% din zborurile prevăzute între orele locale 9:00 (08:00 GMT) şi 14:00 (13:00 GMT) la Paris-Charles-de-Gaulle, cel mai aglomerat aeroport francez, şi 25% între orele 6:00 (05:00 GMT) şi 13:00 (12:00 GMT) la Orly, al doilea aeroport al ţării, a precizat Tabarot.

Franța se confruntă cu accidente și restricții de trafic

Ministrul a „recomandat insistent” evitarea deplasărilor rutiere miercuri în regiunea pariziană, din cauza ninsorilor abundente prognozate.

Météo France a plasat 38 de departamente din Franţa metropolitană în stare de alertă pentru zăpadă şi gheaţă pentru o parte din noapte şi pentru toată ziua de miercuri, faţă de 26 de departamente câte au fost vizate marţi de alertele meteorologice.

Marţi dimineaţă, trei persoane au murit în două accidente legate de prezenţa gheţii în sud-vestul Franţei, dintre care două într-o coliziune care a implicat două autocare şi numeroase vehicule pe autostrada A63, potrivit autorităţilor, care au raportat patru răniţi (doi în stare de urgenţă absolută şi doi în stare de urgenţă relativă). A treia persoană decedată a fost victima unui accident produs pe o şosea în apropiere de Saint-Paul-lès-Dax. Potrivit primăriei, ar fi vorba de un şofer de camion care a fost lovit accidental de un vehicul în timp ce venea să acorde ajutor unui alt camion accidentat.

În regiunea Parisului, un şofer a murit în timpul nopţii după ce a căzut în râul Marne, iar şoferul unei dubiţe a murit luni într-o coliziune cu un camion.

Până la 30 de centimetri de zăpadă au căzut în timpul nopţii la La Rochelle, în vestul Franţei, „ceva nemaivăzut de patruzeci de ani”, potrivit lui Anthony, în vârstă de 57 de ani.

Pe calea ferată, ca şi pe şosea, principalele dificultăţi persistă în vestul ţării, potrivit Ministerului Transporturilor, care a anunţat, de asemenea, închiderea mai multor aeroporturi din vest şi nord.

Regiunea balcanilor, lovită de zăpezi și inundații

În altă parte a Europei, la Sarajevo, unde au căzut aproape 40 de centimetri de zăpadă în weekend, o femeie a murit la spital după ce a fost lovită de un copac care s-a prăbuşit luni sub greutatea zăpezii, potrivit poliţiei.

În schimb, în regiunea oraşului Mostar, din sudul Bosniei, ploile torenţiale au provocat revărsarea mai multor râuri. La Blagaj, lângă Mostar, nivelul râului Buna a atins un record de 218 centimetri într-o singură noapte, ceea ce nu s-a mai văzut de la începutul înregistrărilor, în 1923, potrivit datelor oficiale.

„Într-o singură zi, nivelul apei a crescut cu un metru şi jumătate, se putea vedea literalmente cum creşte”, a declarat pentru AFP Salko Golos, proprietarul unui restaurant situat pe malul râului, parţial inundat.

În estul ţării, autorităţile au declarat starea de urgenţă în zona Zvornik din cauza creşterii nivelului apei râului Drina.

În Serbia, zeci de sate au rămas fără electricitate în urma ninsorilor, iar potrivit postului public RTS, autorităţile au declarat starea de urgenţă în anumite zone din vest.

Ploile torenţiale au afectat şi Albania, unde zeci de gospodării au fost evacuate, precum şi Kosovo şi Muntenegru.

În Ungaria, ministrul construcţiilor şi transporturilor, János Lázár, a cerut populaţiei să iasă „doar dacă este absolut necesar”. Transporturile sunt perturbate de la căderea zăpezii, iar guvernul a anunţat crearea unei celule operaţionale pentru a face faţă condiţiilor meteorologice extreme.

Gerul paralizează transporturile în vestul Europei

În Regatul Unit, termometrul a scăzut până la -12,5 °C, temperatură înregistrată la Marham, în Norfolk (estul Angliei), noaptea trecută.

Peste 300 de şcoli au rămas închise marţi în Scoţia, potrivit BBC.

Transporturile sunt încă perturbate în unele zone, în special transportul feroviar în Scoţia.

Situaţia se îmbunătăţeşte însă în aeroporturi faţă de luni.

În Ţările de Jos, sute de zboruri au fost blocate marţi, iar trenurile şi autobuzele au fost anulate în toată ţara din cauza ninsorilor excepţional de abundente.

La aeroportul Schiphol din Amsterdam, 600 de zboruri au fost anulate, compania Air France-KLM indicând că produsele chimice utilizate pentru degivrarea avioanelor „sunt aproape epuizate”.

În regiunea Amsterdam, traficul feroviar rămâne foarte redus.

