Un registru de probe furnizat avocaților asociatei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, include numerele de serie pentru 325 de înregistrări ale audierilor martorilor FBI – dar mai mult de 90 dintre aceste înregistrări, adică peste un sfert din listă, nu par să fie prezente pe site-ul web al Departamentului Justiției, potrivit analizei CNN.

Printre înregistrările lipsă se află trei interviuri legate de o femeie care le-a spus agenților că Epstein a abuzat-o în mod repetat, începând de când avea aproximativ 13 ani, și care l-a acuzat și pe Trump că a agresat-o sexual.

Marți, un congresmen democrat a semnalat documentele aparent lipsă, punând sub semnul întrebării amploarea divulgării de către DOJ și dacă administrația Trump a respectat legea care obligă agenția să publice dosarele sale legate de Epstein, bogatul finanțist care a murit într-o închisoare federală în 2019, în timp ce fusese acuzat de trafic sexual.

„Avem o supraviețuitoare care a făcut acuzații grave împotriva președintelui”, a declarat pentru CNN deputatul Robert Garcia, democratul cu rangul cel mai înalt din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților. „Dar există o serie de documente, și se pare că ar fi audieri, pe care FBI le-a realizat cu supraviețuitoarea și care, de fapt, lipsesc, la care nu avem acces”, a spus Garcia.

Trump a negat în mod constant orice faptă ilegală în legătură cu Epstein. Într-o declarație, Casa Albă a calificat acuzațiile împotriva lui Trump ca fiind „false și senzaționaliste” și a făcut referire la o declarație anterioară a Departamentului de Justiție (DOJ), potrivit căreia „unele dintre documente conțin afirmații neadevărate și senzaționaliste împotriva președintelui Trump”.

Detalii despre documentele lipsă legate de cea care îl acuză pe Trump au fost raportate anterior de NPR și de jurnalistul independent Roger Sollenberger.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție a negat că ar fi fost ștearsă vreo înregistrare referitoare la Epstein și a subliniat că departamentul respectă legea.

„Nu am șters nimic și, așa cum am spus întotdeauna, toate documentele relevante au fost prezentate”, a declarat purtătorul de cuvânt. Documentele care nu au fost incluse în comunicare erau fie „duplicate, confidențiale (sau) parte a unei anchete federale în curs”, a spus purtătorul de cuvânt. Acesta nu a răspuns la întrebările suplimentare referitoare la anumite dosare.

Este posibil ca unele dintre documentele menționate în registrele de probe Maxwell să fie prezente în altă parte în dosare, fără numerele de serie listate în registre sau cu numerele de serie redactate.

Multe documente au fost, de asemenea, eliminate și adăugate înapoi pe site-ul web al Departamentului de Justiție dedicat fișierelor Epstein în săptămânile de după publicarea inițială.

Săptămâna trecută, analiza CNN a constatat că lipseau și aproximativ o duzină de rapoarte suplimentare de audiere, dar acestea erau disponibile online marți după-amiază. Unul dintre cele două registre de probe a fost, de asemenea, offline săptămâna trecută, dar acum este din nou accesibil. Purtătorul de cuvânt al DOJ a declarat că acesta a fost „eliminat temporar pentru redactarea numelor victimelor”.

Mai multe victime ale lui Epstein au declarat că au căutat pe site-ul web al DOJ, în ultimele săptămâni, dosarele care documentează propriile discuții cu FBI-ul, dar nu au găsit nimic.

„Toate am căutat declarațiile noastre ca victime”, a declarat Jess Michaels, care a fost agresată de Epstein când avea 22 de ani. Rapoartele referitoare la audieri care au fost puternic redactate sau sunt lipsă sugerează că „acest Departament de Justiție manipulează, de fapt, întreaga țară”, a acuzat Michaels.

Îngropate în cele peste 3 milioane de pagini de fișiere publicate de DOJ se află și o serie de documente pe care procurorii federali le-au furnizat avocaților lui Maxwell înaintea procesului său din 2021 pentru trafic sexual.

Aceste documente includ sute de note ale FBI, cunoscute sub numele de dosare „302”, care documentează interviurile, precum și alte materiale legate de zeci de martori, dintre care unii au depus mărturie la proces, potrivit a două registre de probe incluse în comunicatul DOJ.

Experții s-au declarat îngrijorați de dispariția aparentă a documentelor 302, deoarece acestea sunt esențiale pentru înțelegerea anchetei, care s-a întins pe mai mulți ani, a FBI asupra lui Epstein și Maxwell. De obicei, documentele 302 prezintă ceea ce a declarat persoana audiată agenților, dar nu includ alte informații coroborante sau opiniile agenților.

„Este cea mai importantă și fundamentală piesă din puzzle-ul anchetei”, a declarat Andrew McCabe, fostul director adjunct al FBI și colaborator al CNN.

Martoră care îl acuză pe Trump de agresiune sexuală

Unele dintre înregistrările audierilor lipsă par să fie legate de o martoră care l-a acuzat pe Trump de agresiune sexuală.

Femeia a sunat mai întâi la o linie telefonică a FBI și a raportat că a fost victima lui Epstein. S-a întâmplat pe 10 iulie 2019, la câteva zile după arestarea acestuia, potrivit dosarelor cazului.

Agenții FBI au intervievat-o apoi la biroul avocatului ei, două săptămâni mai târziu, potrivit unui document 302 care prezintă ceea ce a spus ea în interviu. Femeia le-a spus agenților că Epstein a abuzat-o în repetate rânduri într-o casă în care stătea în Carolina de Sud, după ce a răspuns la un anunț pentru servicii de babysitting. Abuzul a început când ea avea aproximativ 13 ani, a spus femeia.

La un moment dat, în timpul interviului, când femeia le-a arătat agenților o fotografie binecunoscută cu Trump și Epstein împreună, pe care i-o trimisese un prieten, avocatul ei a spus că ea este „îngrijorată de implicarea altor persoane, în special a celor binecunoscute, din teama de represalii”, potrivit documentului.

În registrul de probe Maxwell sunt menționate trei documente suplimentare 302, datate în august și octombrie 2019, referitoare la aceeași victimă, precum și alte trei seturi de „note de interviu”. Niciunul dintre acestea nu pare să fie prezent în fișierele publicate de Departamentul de Justiție, deși există copii ale mai multor fotografii pe care ea le-a furnizat FBI-ului, precum și înregistrări ale corespondenței cu avocatul ei.

Garcia, congresmenul democrat, a declarat că, pe baza dosarelor needigitalizate pe care le-a examinat, aceeași femeie „a făcut acuzații grave la adresa președintelui”.

Unele dosare redactate par să ofere mai multe detalii despre acuzație. O prezentare a FBI pregătită în 2025, care enumeră „nume proeminente” legate de Epstein, include acuzația unei femei – al cărei nume este acoperit – că Trump a forțat-o să întrețină relații sexuale orale și a lovit-o în cap după ce Epstein i-a prezentat-o. Agresiunea ar fi avut loc între 1983 și 1985.

Un alt dosar menționa că cea care îl acuză pe Trump are o legătură cu Carolina de Sud și că pista a fost trimisă la un birou local al FBI pentru a se efectua un interogatoriu.

Un proces împotriva moștenitorilor lui Epstein include, de asemenea, o victimă cu detalii biografice care se potrivesc cu afirmațiile făcute de femeie în interogatoriul FBI. Una dintre reclamantele din acest caz, identificată ca „Jane Doe 4”, descrie abuzul lui Epstein asupra ei în Carolina de Sud, după ce ea i-a oferit servicii de babysitting. Avocații femeii au scris că Epstein a dus-o cu avionul la New York de trei sau patru ori și „a dus-o pe Jane Doe 4 la întâlniri intime cu alți bărbați proeminenți și bogați” care au agresat-o sexual.

Unul dintre acei „bărbați proeminenți” a forțat-o să întrețină relații sexuale orale, a pălmuit-o și a violat-o, se arată în plângere. Secțiunea din plângere referitoare la Jane Doe 4 nu menționează numele bărbatului sau al altor persoane care ar fi abuzat-o.

Femeia a fost „considerată neeligibilă pentru a primi despăgubiri” de către Programul de despăgubire a victimelor lui Epstein, un sistem creat pentru a examina în mod independent cererile victimelor, potrivit unui dosar judiciar din mai 2021. Nu este clar de ce a fost considerată neeligibilă. Ea și-a retras voluntar plângerea în decembrie 2021, iar avocatul ei a declarat luna trecută pentru ziarul The Post and Courier că a primit o despăgubire financiară din partea moștenitorilor. Avocatul ei a refuzat să comenteze marți pentru CNN.

Nu este clar ce s-a întâmplat cu ancheta FBI privind plângerile femeii. Un e-mail trimis între agenții FBI vara trecută și inclus în dosare menționează că „o victimă identificată a susținut că a fost abuzată de Trump, dar în cele din urmă a refuzat să coopereze”, deși nu specifică dacă este vorba de aceeași persoană desemnată cu Jane Doe 4.

Reacții și solicitări privind transparența

Cel puțin o victimă a lui Epstein s-a plâns în instanță că Departamentul de Justiție nu a respectat obligația de a asigura transparența și responsabilitatea deplină în publicarea dosarelor. Victima, Haley Robson, a scris luna trecută unui judecător federal, întrebând de ce rapoartele interviurilor cu victimele și alte documente nu au fost publicate cu numele victimelor redactate.

„Ca supraviețuitori, această omisiune nu este doar procedurală, ci profund personală”, a scris Robson în scrisoarea adresată instanței. „Nerespectarea continuă perpetuează aceeași secretizare care a permis ca aceste crime să continue necontrolate timp de ani de zile”, a acuzat ea.

Katelyn Polantz și Hannah R de la CNN.