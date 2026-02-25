Miercuri dimineață, suspecta a fost adusă la Curtea de Apel din Alba Iulia, unde așteaptă decizia magistraților legat de prelungirea arestului său preventiv.

Femeia se află în arest de la sfârșitul anului trecut, când s-a întors în țară pentru a vinde o casă, rămasă de la mama sa, pe care este acuzată că a ucis-o cu sânge rece. În urma anchetei, s-a stabilit că fapta petrecută a fost premeditată. Suspecta ar fi fost ajutată de o asistentă medicală de la spitalul din Cisnădie, care a procurat sedativele.

Substanțele ar fi fost puse în ceaiul victimei și chiar injectate. După moartea mamei, fiica a vândut bunurile femeii și s-a mutat în Dubai.

În luna decembrie, s-a întors în țară pentru a vinde o vilă a familiei, și atunci a fost prinsă de anchetatori.

Femeia este în continuare cercetată pentru omor calificat.  