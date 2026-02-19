Informația a fost făcută publică de poliția din Thames Valley, relatează BBC, preluat de news.ro.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost văzut părăsind secția de poliție într-o mașină, la scurt timp după ce fusese dus pentru audieri. Documente incriminatoare apărute în contextul anchetei Epstein au dus la emiterea mandatului de arestare.

Joi dimineață, poliţia britanică l-a arestat pe fratele mai mic al regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, sub suspiciunea de abuz în funcţie publică din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a relatat joi BBC TV, preluat de Reuters.

Poliţia din Thames Valley a informat la începutul acestei luni că agenţii analizează acuzaţiile conform cărora Mountbatten-Windsor i-ar fi transmis defunctului infractor sexual documente guvernamentale confidenţiale, conform unor dosare publicate recent de guvernul SUA.

„Poliţia din Thames Valley a deschis o anchetă privind o infracţiune de abuz în funcţie publică", au anunţat forţele de ordine într-un comunicat publicat pe platforma X. "Un bărbat sexagenar din Norfolk a fost arestat şi rămâne în custodia poliţiei. Conform directivelor naţionale, nu vom anunţa numele bărbatului arestat", se adaugă în comunicatul menţionat.

Poliţia din Thames Valley a declarat anterior că forţele de ordine analizează acuzaţiile conform cărora o femeie a fost traficată în Marea Britanie de Jeffrey Epstein pentru a avea un contact sexual cu Andrew şi susţine că acesta a împărtăşit informaţii sensibile cu pedofilul în timp ce era reprezentant comercial al Marii Britanii.