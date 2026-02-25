Sindicaliştii folosesc megafoane şi vuvuzele şi afişează pancarte pe care scrie: „Performanţa se susţine, nu se sancţionează", „Nu mai penalizaţi meritul pentru a acoperi impostura", „Minister fără ministru, educaţiei fără buget, Domnule preşedinte, ce mai faceţi?".

Protestul se derulează, ca şi cel de la Guvern de la începutul lunii februarie, sub sloganul Şcoală săracă – Ţară needucată.

Potrivit organizatorilor, evenimentul are scopul de a ”atrage atenţia asupra faptului că salariaţii din educaţie nu sunt de acord cu măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar adoptate în învăţământ, care influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice".

Pentru a-şi face auzită vocea, sindicaliştii vorbesc inclusiv de deslanşarea grevei generale pe durate examenelor naţionale.

Studenții vor lua parte la protest

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă că participă la protestul de miercuri, din faţa Palatului Cotroceni, manifestându-şi dezamăgirea faţă de măsurile adoptate în ultimul an în educaţie, în care transportul studenţilor a fost limitat, bursele au fost reduse cu aproximativ 52%, iar ”conform discuţiilor din spaţiul public, Ministerul Educaţiei şi Cercetării (ne)condus de Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea alocat un buget mai mic decât execuţia anului anterior”.

„ANOSR critică vehement măsurile de austeritate aplicate în educaţie începând cu anul 2025, care au afectat grav condiţiile de viaţă şi din învăţământ ale studenţilor, precum şi sustenabilitatea şi predictibilitatea întregului sistem de educaţie românesc”, arată organizaţia, într-un comunicat de presă.

Efectele asupra sistemul de învățământ superior

Reprezentanţii studenţilor enumeră „principalele decizii cu efect negativ asupra studenţilor şi învăţământului superior”, din ultimul an:

„- Limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar pentru studenţi doar pentru ruta domiciliu - centru universitar, din 1 ianuarie 2025, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 156/2024, care a generat costuri suplimentare pentru studenţi, scăderea mobilităţii academice şi accesul limitat la oportunităţi, toate aceste efecte negative pentru o ”economie” bugetară nesemnificativă, de doar 14 mil. lei, adică mai puţin de 0,0021% din cheltuielile bugetului general consolidat din anul 2025;

- Adoptarea Legii nr. 141/2025, care a dus la tăierea fondului de burse şi protecţie socială cu aproximativ 52%, reducând numărul beneficiarilor cu aproximativ 44.000, scurtând perioada de acordare de la 12 la 9 luni şi eliminând bursele pentru studenţii cu taxă”.

La începutul lunii februarie, sindicaliştii din Educaţie au nceut strângerea de semnături pentru iniţiativa legislativă cetăţenească având drept scop intenţia de anulare a măsurilor anti-educaţie luate de Guvernul Bolojan prin Legea 141/2025, privind unele măsuri fiscal bugetare.

„Pentru luarea în discuţie a acestei iniţiative de către Parlamentul României, trebuie să depunem la Parlament tabele care să conţină cel puţin 100.000 de semnături. Pentru ca această iniţiativă să fie o reuşită, vă rugăm să vă implicaţi în campania de strângere de semnături!”, este mesajul transmis de sindicate angajaţilor din educaţie.

În cursul zilei de marţi au protestat polițiştii şi militarii, aceştia pichetând sediul Guvernului.

Sondaj printre profesori

Trei sferturi (74,7%) dintre angajaţii din învăţământ afirmă că sunt dispuşi să participe la o grevă, relevă un sondaj realizat de Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", în perioada 14 - 31 ianuarie.

Conform sondajului, 70,5% dintre respondenţi consideră că măsurile guvernamentale impuse de Guvernul Bolojan au avut un impact foarte negativ asupra activităţii lor, iar 74,7% sunt dispuşi să participe la grevă. De asemenea, 71,7% dintre subiecţii cercetării sunt pregătiţi să participe la protestele de stradă organizate local.

În prima etapă, programată pentru luna martie, având în vedere că 53,6% dintre cei dispuşi să protesteze susţin acţiuni în perioada simulărilor examenelor naţionale, Colegiul liderilor FSE "Spiru Haret" a decis declanşarea unui referendum naţional pentru neparticiparea la aceste activităţi/grevă.

Conform sursei citate, în cazul în care Guvernul nu va reveni asupra măsurilor "anti-educaţie" până în aprilie, federaţia intenţionează să organizeze un referendum pentru declanşarea grevei generale în ultima decadă a lunii mai.