Experți independenți ai Consiliului ONU pentru Drepturile Omului au afirmat că infracțiunile descrise în documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA au fost comise pe fondul unor convingeri legate de supremație, rasism, corupție și misoginism extrem. Potrivit acestora, faptele indică o comercializare și o dezumanizare a femeilor și fetelor.

„Atât de grave sunt amploarea, natura, caracterul sistematic și dimensiunea transnațională ale acestor atrocități împotriva femeilor și fetelor, încât o parte dintre ele pot îndeplini criteriile juridice ale crimelor împotriva umanității”, au transmis aceștia într-un comunicat.

Apel la anchetă independentă și transparentizare

Experții au subliniat că acuzațiile cuprinse în documente necesită o anchetă independentă, amănunțită și imparțială și au cerut, totodată, deschiderea unor investigații privind modul în care a fost posibil ca astfel de infracțiuni să fie comise pe o perioadă atât de îndelungată.

Departamentul de Justiție al SUA nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

O lege aprobată de Congres, cu un larg sprijin bipartizan, în noiembrie, prevede ca toate documentele legate de Epstein să fie făcute publice.

Experții ONU au exprimat, de asemenea, îngrijorări cu privire la „încălcări grave ale obligațiilor de conformitate și anonimizări sau ștergeri de informații realizate incorect”, care au expus date sensibile ale victimelor. Peste 1.200 de victime au fost identificate în documentele publicate până în prezent.

„Reticența de a divulga pe deplin informațiile sau de a extinde investigațiile i-a făcut pe mulți supraviețuitori să se simtă retraumatizați”, au declarat experții.

Publicarea documentelor de către Departamentul de Justiție a scos la iveală legăturile lui Jeffrey Epstein cu numeroase persoane influente din politică, finanțe, mediul academic și afaceri – atât înainte, cât și după ce acesta a pledat vinovat, în 2008, pentru acuzații legate de prostituție, inclusiv pentru solicitarea serviciilor unei minore.

Epstein a fost găsit mort în celula sa, în 2019, după ce fusese arestat din nou în baza unor acuzații federale de trafic sexual de minori. Moartea sa a fost declarată sinucidere.