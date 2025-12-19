CNN: Flota fantomă a Rusiei servește și ca mijloc de spionaj asupra Occidentului. Tacticile curajoase folosite de Kremlin

Rusia și-a întețit operațiunile de spionaj asupra Occidentului și folosește tactici tot mai curajoase, potrivit unei anchete realizate de CNN.

Agenți ai Kremlinului desfășoară operațiuni de spionaj în apele europene, folosind ca acoperire nave comerciale care transportă petrol rusesc.

Potrivit unor surse din serviciile de informații occidentale și ucrainene, din echipajele navelor fac parte oameni care au legături directe cu armata și structurile de securitate ale Rusiei.

Acesta e Canalul Mânecii, o fâșie îngustă de apă între Marea Britanie și Franța și una dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume.

Katie Polglase, corespondent CNN: „Au existat nave, nave de transport obișnuite care au trecut chiar pe aici, cu agenți ruși la bord. Potrivit unor surse occidentale, desfășurau activități de spionaj în numele Rusiei, inclusiv prin fotografierea unor instalații militare europene”.

Potrivit surselor, acești oameni fac parte din Moran Security Group, o companie privată de securitate maritimă înființată în urmă cu peste zece ani pentru a combate pirateria. Navele pe care se află nu sunt însă rusești, așa cum nici echipajele nu sunt formate din marinari ruși. Ele fac parte din așa-numita "flotă din umbră" a Rusiei — ambarcațiuni despre care autoritățile occidentale cred că servesc în secret interesele Kremlinului, transportă inclusiv petrol rusesc, în ciuda sancțiunilor.

Oleksandr Stakhnevych, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei: „Din informațiile noastre, acest Moran Security Group este conectat la serviciile speciale ruse, la GRU - serviciul de informații militare - și este coordonat de acestea”.

Agenții au misiunea de a-i supraveghea pe căpitanii navelor, dar acesta nu e singurul lor rol.

Oleksandr Stakhnevych, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei: „Ei pot fi implicați în culegerea de informații sub acoperire pe durata deplasărilor acestor nave de-a lungul rutelor maritime”.

Pe site-ul Grupului Moran, un formular de angajare arată cine sunt candidații ideali: foști ofițeri care au servit în unități de forțe speciale, inclusiv în GRU, serviciul de informații militare al Rusiei.

Potrivit unor surse citate de CNN, agenți ruși ai Moran Security s-au aflat recent la bordul petrolierului Boracay. Nava a plecat din portul Primorsk, în Rusia, în 20 septembrie.

În documente apar doi cetățeni ruși, trecuți doar ca "tehnicieni". În realitate, ar fi vorba de contractori ruși care acționează în interesul Kremlinului.

Nava a traversat Marea Baltică și a trecut pe lângă coastele Danemarcei. În aceeași perioadă, deasupra unor baze aeriene și aeroporturi militare daneze au fost observate drone neidentificate.

Ajuns în largul coastelor Franței, vasul a fost reținut de autoritățile franceze pentru că nu a putut furniza dovezi privind naționalitatea navei. Cazul a fost urmărit îndeaproape inclusiv de președintele Vladimir Putin.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Se pare că au căutat un anumit tip de marfă, posibil echipamente militare, drone sau ceva similar. Nu se află nimic acolo și nu a fost niciodată”.

Katie Polglase, corespondent CNN: „Cu toate acestea, cei doi cetățeni ruși de la Moran Security se aflau încă la bord, potrivit agențiilor occidentale de informații, iar autoritățile franceze i-au interogat în mod discret”.

Ulterior, nava a fost lăsată să plece și a ajuns într-un port din India, unde a descărcat petrol rusesc, potrivit unei firme de analiză maritimă.

Întrebat despre acuzațiile potrivit cărora Moran Security ar spiona pentru serviciile de securitate ruse sau ar acționa în numele Moscovei, directorul adjunct al companiei a refuzat să comenteze.

