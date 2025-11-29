Două nave-fantomă ruse din Marea Neagră, făcute scrum de ucraineni, cu ajutorul dronelor marine de tip „Baby Sea” | VIDEO

Ucraina revendică sâmbătă un atac vizând două petroliere, la Marea Neagră, şi anunţă că a lovit cu drone navale aceste nave din flota fantomă rusă folosită de Moscova pentru a ocoli sancţiuni care i-au fost impuse de către Occident, relatează AFP.

O sursă din cadrul Serviciului ucrainean de securitate (SBU) declară AFP că aceste petroliere - Kairo şi Virat - au fost lovite cu drone de tip ”Sea Baby” într-o operaţiune comună a SBU şi Marinei ucrainene.

Ukraine’s Sea Baby naval drones have delivered another blow to Russia’s shadow fleet — striking the sanctioned oil tankers KAIRO and VIRAT in the Black Sea and crippling both vessels. According to an SBU source, the drones inflicted critical damage, effectively knocking the… pic.twitter.com/PbzPTuTWJx — KyivPost (@KyivPost) November 29, 2025

Potrivit sursei citate, petrolierele erau goale la momentul atacului.

Ele ”se duceau în portul rus Novorossiisk” pentru a fi reumplute cu hidrocarburi.

What a delight! Ukrainian sea drones strike Russia’s “shadow fleet” Ukrainian media report that SBU Sea Baby maritime drones hit Russian tankers from the so-called “shadow fleet” in the Black Sea. It is claimed to be a joint operation by the SBU and Ukraine’s Naval Forces.… pic.twitter.com/FsEIpPOm9b — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2025

Pe de altă parte, un terminal petrolier din Novorossiisk, în sudul Rusiei, şi-a întrerupt activitatea sâmbătă dimineaţa, după ce un atac cu dronă navală a avariat unul dintre cele trei puncte de amaraj, anunţă operatorul portului.

”În urma unui atac terorist ţintit cu ambarcaţiuni fără pilot, doar punctul de amaraj nr. 2 a suferit pagube importante”, anunţă într-un comunicat Caspian Pipeline Consortium (CPC), care gestionează aproximativ 1% din aprovizionarea cu petrol la nivel mondial.

”Operaţiuni de încărcare şi alte operaţiuni au fost oprite, iar petrolierele au fost redirecţionate în afara apelor CPC”, anunţă într-un comunicat operatorul.

”Niciun membru al personalului sau subcontractorului CPC nu a fost rănit”, precizează consorţiul.

