Două nave-fantomă ruse din Marea Neagră, făcute scrum de ucraineni, cu ajutorul dronelor marine de tip „Baby Sea” | VIDEO

Ucraina revendică sâmbătă un atac vizând două petroliere, la Marea Neagră, şi anunţă că a lovit cu drone navale aceste nave din flota fantomă rusă folosită de Moscova pentru a ocoli sancţiuni care i-au fost impuse de către Occident, relatează AFP.

O sursă din cadrul Serviciului ucrainean de securitate (SBU) declară AFP că aceste petroliere - Kairo şi Virat - au fost lovite cu drone de tip ”Sea Baby” într-o operaţiune comună a SBU şi Marinei ucrainene.

Potrivit sursei citate, petrolierele erau goale la momentul atacului.

Ele ”se duceau în portul rus Novorossiisk” pentru a fi reumplute cu hidrocarburi.

Pe de altă parte, un terminal petrolier din Novorossiisk, în sudul Rusiei, şi-a întrerupt activitatea sâmbătă dimineaţa, după ce un atac cu dronă navală a avariat unul dintre cele trei puncte de amaraj, anunţă operatorul portului.

 ”În urma unui atac terorist ţintit cu ambarcaţiuni fără pilot, doar punctul de amaraj nr. 2 a suferit pagube importante”, anunţă într-un comunicat Caspian Pipeline Consortium (CPC), care gestionează aproximativ 1% din aprovizionarea cu petrol la nivel mondial.

”Operaţiuni de încărcare şi alte operaţiuni au fost oprite, iar petrolierele au fost redirecţionate în afara apelor CPC”, anunţă într-un comunicat operatorul.

”Niciun membru al personalului sau subcontractorului CPC nu a fost rănit”, precizează consorţiul.

