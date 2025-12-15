Un ultim spectacol înainte de marea finală MasterChef România, în această seară! Gina: „Veți găti pentru Fantoma de la Operă”

masterchef finala

Semifinala sezonului 10 MasterChef România aduce, în această seară, de la ora 20:30, o confruntare de excepție într-un cadru spectaculos.

Ariane Dărăban, Cosmina Boboc, Florentin Drăgoiu și Ștefan Măchiță sunt cei patru concurenți care se află la un pas de marea finală și de premiul în valoare de 75.000 de euro.

După un sezon în care au demonstrat creativitate, tehnică și rezistență la presiune, semifinaliștii sunt invitați într-un decor simbolic – locul unde spectacolul, emoția, rigoarea și arta se întâlnesc: Opera Națională București. „Pentru că, de-a lungul sezonului, ați făcut din gătit un adevărat spectacol și pentru că gătitul în sine poate fi dus la nivel de artă, v-am adus în acest loc special. Suntem atât de mândri de voi și de performanța voastră încât v-am pus covorul roșu – un covor care vă va duce pe scena semifinalei sezonului 10 MasterChef România”, va spune Gina Pistol în această seară.

Alături de ea, concurenții vor descoperi culisele Operei într-un tur privat, înainte de a ajunge pe scenă, unde îi așteaptă un moment surpriză: Fantoma de la Operă, alături de muza sa, va oferi un adevărat show, la finalul căruia le va dărui celor patru semifinaliști câte un trandafir roșu – simbolul primei probe. „Astăzi veți găti pentru Fantoma de la Operă! Ați primit un trandafir. Prima probă este următoarea: veți avea de gătit un aperitiv elegant, rafinat, în care trebuie să integrați aroma trandafirului!”, îi va anunța prezentatoarea emisiunii.

Chiar dacă miza va fi foarte mare, chefii vor aștepta un adevărat spectacol în farfurie. „Aș vrea să ridicați totul la nivelul locului și să vă dați în spectacol în farfurie”, le va spune Chef Florin Dumitrescu.

Cine va reuși să transforme presiunea scenei într-un moment de glorie culinară și să obțină biletul pentru marea finală MasterChef România, dar și cine va merge la sigur? Răspunsul vine în această seară, de la ora 20:30, într-un ultim act înainte de deznodământul sezonului.

O ediție în care gastronomia se ridică la rang de artă, în câteva ore, la PRO TV. Show-ul este disponibil în avans pe VOYO.

MasterChef România – Prinde gustul competiției!

