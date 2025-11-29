Un petrolier din flota fantomă rusă, atacat cu drone navale de două ori în ultimele 24 de ore, în largul coastei Turciei

29-11-2025 | 13:20
X/ OSINTdefender

Un petrolier din flota fantomă rusă care naviga în largul coastei Turciei la marea Neagră a fost atacat sâmbătă cu dronă navală - după ce a fost deja ţinta unui atac de acelaşi tip vineri seara - anunţă Ministerul turc al Transporturilor, relatează AFP.

Claudia Alionescu

”Nava, denumită Virat, atacată cu dispozitive fără echipaj la aproximativ 35 de mile marine (aproximativ 65 de kilometri) de coasta (turcă) la Marea Neagră a fost atacată don nou în această (sâmbătă) dimineaţa cu vehicule marine fără echipaj”, anunţă într-un comunicat ministerul.

Nava, care navighează sub pavilionul Gambiei, considerată ca făcând parte din flota fantomă rusă, ”a suferit pagube minore pe flancul de la tribord, deasupra liniei de plutire”, precizează ministerul.

”Niciun incendiu nu a izbucnit la bord, iar echipajul este teafăr”, subliniază el.

”Echipe de salvare menţin o distanţă de siguranţă faţă de navă, în lipsa unor cereri de ajutor”, anunţă ministerul turc.

Alt petrolier, tot sub pavilionul Gambiei, aflat în drum către Rusia, a luat foc vineri seara, la 28 de mile marine (aproximativ 52 de kilometri) de coasta turcă, în urma unei explozii, au anunţat autorităţile turce.

Echipaj evacuat

Cei 20 de membri ai acestei nave, Kairos, au fost evacuaţi teferi, anunţă sâmbătă ministrul turc al Transporturilor, Adbulkadir Uraloglu.

Cele două petroliere unt vizate de sancţiuni occidentale, din cauză că transportă petrol din porturi ruseşti în pofida unui embargo impus după invazia Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.

Dată publicare: 29-11-2025 13:20

Este pericol major de explozie în zona localității Plauru din Delta Dunarii. O navă încărcată cu GPL arde de dimineață, după ce duminică noapte a fost lovită de drone rusești.

