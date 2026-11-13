Polonia, Italia şi reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai Consiliului European vor completa această echipă, a precizat responsabilul citat, potrivit Agerpres.

El a dat asigurări că acest format a fost validat de şefii de stat sau de guvern ai statelor din Uniunea Europeană în timpul summitului informal de la Dublin.

Potrivit Reuters, liderii statelor UE au afirmat că structura securităţii Europei nu ar trebui să fie un subiect al negocierilor de pace între Kiev şi Moscova.

Kremlinul a declarat vineri că Rusia ar fi deschisă ideii ca ţările europene să ia parte la convorbirile de pace privind Ucraina dacă ele sunt pregătite să contribuie la procesul de pace.

Cancelarul german Friedrich Merz a descris comentariile Rusiei drept ''acelaşi vechi joc'' şi a subliniat că Europa şi SUA au căzut de acord asupra unui mesaj clar. ''Nu vor exista discuţii despre Ucraina fără Ucraina şi discuţii despre Europa fără Europa. Mai mult, nu este nicio nevoie de discuţii despre arhitectura de securitate europeană. Avem deja aşa ceva'', a declarat Merz în faţa jurnaliştilor în timpul summitului UE de la Dublin.

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a accentuat că solicitările Rusiei de a discuta despre arhitectura securităţii europene riscă să abată atenţia de la nevoia de încetare a focului în Ucraina. Premierul leton Andris Kulbergs a calificat aceste discuţii drept ''o capcană''.

În timpul unei întâlniri desfăşurate joi la Dublin, lideri din Polonia, ţările baltice şi statele nordice au avertizat cu privire la eventuale discuţii cu SUA sau Rusia despre arhitectura securităţii europene, potrivit unui diplomat şi unei oficialităţi europene.

Liderii a 40 de ţări europene, reuniţi în capitala irlandeză în cadrul summitului Comunităţii Politice Europene, au semnat o declaraţie ce arată că orice chestiune ce afectează securitatea europeană ar trebui să fie decisă cu implicarea europenilor.

Reprezentanţi ai Regatului Unit, Germaniei, Italiei şi UE au participat la discuţiile ruso-americane de la Abu Dhabi în această săptămână, unde atât Moscova, cât şi Kievul au evocat unele progrese, deşi nu există semnale pozitive privind chestiunile esenţiale, precum teritoriul.