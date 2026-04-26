Cine este atacatorul de la Cina Corespondenților la care participa Donald Trump. Primele imagini cu suspectul. FOTO

Un profil LinkedIn, care corespunde numelui și fotografiei sale, îl descrie pe Allen ca profesor cu jumătate de normă la C2 Education, o companie specializată în pregătirea pentru examene și meditații. C2 l-a desemnat pe Allen „Profesorul lunii” în decembrie 2024, conform postărilor de pe rețelele sociale ale companiei.

Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, care locuiește în Torrance, o suburbie a Los Angeles-ului, a fost identificat de forțele de ordine ca fiind bărbatul înarmat imobilizat în apropierea locației unde se desfășura cina la care participau președintele Trump și alți oficiali, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu situația.

Cole Allen, suspectul în cazul împuşcăturilor de la dineul corespondenţilor de la Casa Albă, a declarat autorităţilor după arestare că intenţiona să împuşte oficiali ai administraţiei Trump, au transmis două surse pentru CBS News.

Potrivit profilului său de LinkedIn, Allen a absolvit California Institute of Technology în 2017 cu o diplomă de licență în inginerie mecanică și a obținut anul trecut o diplomă de master în informatică de la California State University-Dominguez Hills.

De asemenea, Allen a donat 25 de dolari campaniei prezidențiale a Kamalei Harris în octombrie 2024, conform înregistrărilor Comisiei Electorale Federale.

Suspectul implicat în incidentul armat de la Cina Corespondenților de la Casa Albă era cazat la hotelul Washington Hilton, locul unde a avut loc evenimentul de sâmbătă seara.

„Informațiile preliminare sugerează că acesta ar fi fost oaspete al hotelului”, a declarat Jeffery Carroll, șeful interimar al Departamentului de Poliție Metropolitană, într-o conferință de presă susținută sâmbătă seara.

Presupusul atacator „era înarmat cu o pușcă de vânătoare, un pistol și mai multe cuțite” atunci când a încercat să treacă printr-un punct de control al serviciilor secrete.

„În momentul în care a încercat să treacă prin acest punct de control, agenții Serviciului Secret l-au interceptat. A urmat un schimb de focuri de armă între suspect și agenți”, a adăugat Carroll. „Am securizat o cameră în hotel și, ca de obicei, vom urma procedurile corespunzătoare pentru a stabili ce se află în interiorul acesteia.”

Carroll a subliniat că poliția consideră că suspectul a acționat singur.

Allen va compărea luni în fața instanței, fiind acuzat de două infracțiuni: utilizarea unei arme de foc în cadrul unei infracțiuni violente și agresiunea asupra unui agent federal cu o armă periculoasă, a anunțat procurorul capitalei americane, Jeanine Pirro.

Momentul tensionat din sala de festivități

Într-o conferință de presă, susținută în urmă cu puțin timp, Donald Trump a declarat că, inițial, a crezut că sunetele au fost produse de o tavă care a căzut pe jos. Tot președintele e de părere că suspectul ar fi „un nebun, un lup singuratic”.

Mai multe pocnituri s-au auzit în sală, în timp ce președintele și prima doamnă se aflau la masa oficială. Tocmai fusese adus primul fel de mâncare, iar Trump discuta cu mentalistul și iluzionistul Oz Pearlman - invitat special al evenimentului.

Agenți de la Secret Service i-au flancat pe președinte și pe prima doamnă, care s-au refugiat în spatele mesei. În acest timp, în sală se instala panica. Iar invitații căutau, la rândul lor, refugiu sub mese.

Imediat au intervenit membrii forțelor speciale, care i-au escortat pe liderul american și pe soția lui afară din sală. Echipele de securitate i-au evacuat și pe alți membri ai administrației prezidențiale, care participau la eveniment - între care secretarul de război și cel al Trezoreriei.

Președintele și vicepreședintele au fost evacuați în siguranță

În scurt timp, Casa Albă a anunțat că președintele, dar și vicepreședintele - întrucât și el se afla la eveniment - sunt teferi și au fost duși la loc sigur.

Donald Trump: „E întotdeauna șocant când se întâmplă așa ceva. Mi s-a mai întâmplat și mereu e la fel. Eram așezat lângă Prima Doamnă și am auzit un zgomot, am crezut că e o tavă scăpată din mână. Zgomotul de fond era mare și s-a auzit de departe. Individul nu s-a apropiat de sală, l-au prins, era departe de noi, dar era înarmat. Unii au înțeles imediat ce se întâmplă, alții – nu. M-am uitat să văd ce se petrece. Probabil trebuia să mă pitesc la pământ mult mai repede. Melania și-a dat seama imediat. A zis că ăla nu era un zgomot normal, dar am fost evacuați de acolo rapid, împreună cu alti oameni și cred că intervenția celor de la Secret Service, de la poliție și celelalte agenții de securitate a fost foarte bună, totul s-a derulat foarte rapid. Și erau multe decizii de luat, dar, în doar câteva secunde, eram scoși pe ușa și duși de acolo.”

Incidentul, produs în acelaşi loc în care a avut loc atentatul din 1981 asupra preşedintelui Ronald Reagan

Incidentul armat de duminică dimineață a avut loc la hotelul Washington Hilton de pe Connecticut Avenue – același loc în care Ronald Reagan a fost împușcat și rănit în 1981.

Atacul a avut loc pe 30 martie 1981, când autorul, John Hinckley Jr., a deschis focul asupra președintelui Reagan în timp ce acesta se îndrepta spre limuzina sa, după un discurs susținut în interiorul hotelului.

Reagan a supraviețuit, dar a fost grav rănit de un glonț care a ricoșat din lateralul limuzinei prezidențiale, lovindu-l în torace. Glonțul i-a rupt o coastă și i-a perforat un plămân. A fost transportat de urgență la Spitalul Universitar George Washington din apropiere, iar pe 11 aprilie a fost externat.

În același incident, secretarul de presă al Casei Albe din acea perioadă, James Brady, a fost rănit grav, la fel ca un agent al Serviciului Secret și un ofițer al Departamentului de Poliție Metropolitană local. Brady a suferit leziuni cerebrale, care l-au lăsat invalid pentru tot restul vieții și au contribuit la moartea sa în 2014.

Un an mai târziu, Hinckley a fost declarat nevinovat pe motiv de nebunie, fiind internat într-o unitate de maximă siguranță a Spitalului St. Elizabeth din Washington, unde a rămas până în 2016, când a fost externat.

O placă comemorativă marchează încă locul în care a avut loc împușcăturile, amplasată pe fațada hotelului.