Zgomote puternice, asemănătoare unor focuri de armă, s-au auzit în incinta hotelului care găzduia evenimentul. Cuplul prezidențial a fost evacuat. La fel și mai mulți membri importanți ai administrației de la Washington.

Niciunul dintre ei nu a fost rănit. Din primele relatări, un individ ar fi deschis focul în holul hotelului. Suspectul a fost prins, iar oamenii legii au găsit, asupra lui, o pușcă, un pistol și mai multe cuțite.

Președintele a lăudat intervenția promptă a forțelor de ordine și a spus că le-a recomandat serviciilor de securitate să permită reluarea evenimentului. Dar, în cele din urmă, cina a fost amânată.

Într-o conferință de presă, susținută în urmă cu puțin timp, Donald Trump a declarat că, inițial, a crezut că sunetele au fost produse de o tavă care a căzut pe jos. Tot președintele e de părere că suspectul ar fi „un nebun, un lup singuratic”.

Momentul tensionat din sala de festivități

Mai multe pocnituri s-au auzit în sală, în timp ce președintele și prima doamnă se aflau la masa oficială. Tocmai fusese adus primul fel de mâncare, iar Trump discuta cu mentalistul și iluzionistul Oz Pearlman - invitat special al evenimentului.

Agenți de la Secret Service i-au flancat pe președinte și pe prima doamnă, care s-au refugiat în spatele mesei. În acest timp, în sală se instala panica. Iar invitații căutau, la rândul lor, refugiu sub mese.

Imediat au intervenit membrii forțelor speciale, care i-au escortat pe liderul american și pe soția lui afară din sală. Echipele de securitate i-au evacuat și pe alți membri ai administrației prezidențiale, care participau la eveniment - între care secretarul de război și cel al Trezoreriei.

Președintele și vicepreședintele au fost evacuați în siguranță

În scurt timp, Casa Albă a anunțat că președintele, dar și vicepreședintele - întrucât și el se afla la eveniment - sunt teferi și au fost duși la loc sigur.

Donald Trump: „E întotdeauna șocant când se întâmplă așa ceva. Mi s-a mai întâmplat și mereu e la fel. Eram așezat lângă Prima Doamnă și am auzit un zgomot, am crezut că e o tavă scăpată din mână. Zgomotul de fond era mare și s-a auzit de departe. Individul nu s-a apropiat de sală, l-au prins, era departe de noi, dar era înarmat. Unii au înțeles imediat ce se întâmplă, alții – nu. M-am uitat să văd ce se petrece. Probabil trebuia să mă pitesc la pământ mult mai repede. Melania și-a dat seama imediat. A zis că ăla nu era un zgomot normal, dar am fost evacuați de acolo rapid, împreună cu alti oameni și cred că intervenția celor de la Secret Service, de la poliție și celelalte agenții de securitate a fost foarte bună, totul s-a derulat foarte rapid. Și erau multe decizii de luat, dar, în doar câteva secunde, eram scoși pe ușa și duși de acolo.”

Detalii despre atacator

Potrivit jurnaliștilor aflați la eveniment, un individ ar fi deschis focul în holul hotelului care găzduia evenimentul din capitala federală.

Circumstanțele incidentului nu erau clare, când președintele a scris, pe rețeaua Truth Social, că un trăgător a fost prins, grație intervenției curajoase și rapide a forțelor de ordine.

Donald Trump: „Un ofițer a fost împușcat, dar l-a salvat vesta antiglonț, una foarte bună, evident. (Atacatorul) a tras în el de foarte aproape cu o armă puternică, dar vesta și-a făcut treaba. Tocmai am vorbit cu el și e în stare foarte bună."

Cina Corespondenților la Casa Albă, la care Trump participa pentru prima oară în calitate de președinte, celebrează jurnaliștii și libertatea presei.