Într-o declaraţie acordată Fox News, preşedintele american a justificat decizia argumentând că Statele Unite menţin o poziţie de forţă în conflict, că deplasările diplomatice lungi fără garanţii de rezultate sunt inutile şi că iranienii pot suna la Washington oricând doresc.

"Le-am spus oamenilor mei acum puţin timp, când se pregăteau de plecare: 'Nu, nu veţi lua un zbor de 18 ore ca să mergeţi acolo'. Avem toate cărţile. Ei (iranienii) ne pot suna oricând doresc, dar voi nu veţi mai face călătorii de 18 ore ca să staţi degeaba şi să vorbiţi despre nimic", a declarat preşedintele Trump pentru Fox.

Decizia preşedintelui Trump coincide cu plecarea din Islamabad a ministrului iranian de externe Abbas Araghchi.

Potrivit unor surse diplomatice pakistaneze care au vorbit cu EFE, Araghchi a părăsit capitala Pakistanului cu destinaţia Oman după o zi de întâlniri cu autorităţile civile şi militare pakistaneze.

Araghchi, care anterior negase orice intenţie de a se întâlni faţă în faţă cu emisarii de la Washington, a părăsit Pakistanul fără a aştepta sosirea delegaţiei americane, a cărei plecare era iniţial programată pentru sâmbătă.

AFP, citând Axios, relatează că preşedintele Donald Trump a afirmat că anularea deplasării emisarilor săi în Pakistan nu semnifică o reluare a războiului împotriva Iranului.

Întrebat dacă aceasta înseamnă că va relua războiul, preşedintele Trump a răspuns: "Nu. Nu înseamnă asta. Nu ne-am gândit încă la asta", potrivit aceleiaşi surse.