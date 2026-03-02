Teheranul exclude orice reluare a dialogului cu administrația de la Washington.

Noi imagini din satelit arată mai multe baze iraniene distruse, dar și reședința oficială a liderului suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei. Într-un interviu acordat postului ABC News, Donald Trump a spus că toți potențialii succesori ai acestuia identificați de Statele Unite au fost uciși în timpul operațiunilor militare de sâmbătă.

Declarațiile vin în contextul în care la Teheran a fost stabilit un consiliu interimar pentru conducerea țării. Momentan, succesorul ayatollahul Ali Khamenei este ayatollahul Alireza Arafi.

Potrivit constituției Iranului, în situația în care liderul suprem nu mai este în funcție, atribuțiile acestuia sunt preluate temporar de un consiliu format din președinte, șeful puterii judiciare și un cleric de rang înalt din Consiliul Gardienilor, până la alegerea unui nou lider suprem de către Adunarea Experților, un for format din 88 de membri.

Născut în orașul Mashhad din nord estul țării în 1939, ca fiu al unui învățat religios, Ali Khamenei a fost liderul suprem al Iranului din 1989 încoace. A fost cea mai înaltă autoritate politică și religioasă a țării și a schimbat 7 președinți.

Încă de la început, a menținut un control ferm asupra politicii Iranului, dar și a forțelor sale armate, reprimând provocările la adresa sistemului de guvernare, de cele mai multe ori prin violență. De asemenea, a adoptat în mod constant poziții dure în chestiunile externe, inclusiv în confruntarea continuă cu Statele Unite, față de care a rămas suspicios.

Teheranul exclude orice discuție cu SUA

Fostul ayatollah are șase copii, iar eliminarea lui din conducerea Republicii Islamice Iran deschide calea unui proces dificil și imprevizibil.

De peste Ocean, Reza Pahlavi, fiul aflat în exil al ultimului șah al Iranului, înlăturat în timpul Revoluției Islamice din 1979, susține că are un plan pentru a prelua conducerea tranziției către un nou guvern.

Reza Pahlavi: ”Vorbim de o decapitare totală a regimului care, în cele din urmă, va accelera prăbușirea completă. Poporul iranian a suferit prea mult pentru a se mulțumi cu ceva mai puțin de atât. Dar primele 100 de zile sunt esențiale, pentru a stabiliza imediat țara, situația economică a Iranului, astfel încât aparatul guvernamental să rămână cât mai intact”.

Pe de altă parte, șeful securității iraniene a respins informațiile privind posibile negocieri cu Statele Unite.

Declarația vine după ce presa internațională a relatat că Teheranul ar fi încercat să contacteze Washingtonul prin intermediul unor mediatori din Oman. Iar într-un interviu acordat revistei The Atlantic, Donald Trump a susținut, de asemenea, că noua conducere de la Teheran și-ar fi exprimat dorința de a purta discuții.