Reza Pahlavi, al cărui tată, ultimul șah al Iranului, a fost înlăturat în revoluția din 1979, a declarat că regimul ayatollahilor „se prăbușește” după două zile de bombardamente ale forțelor israeliene și americane, în urma cărora au fost uciși liderul suprem Ali Khamenei și principalii săi comandanți.

Reacția inițială a Europei la atacuri a fost însă divizată, precaută și rezervată în ceea ce privește susținerea loviturilor aeriene. În declarații pentru POLITICO, Pahlavi a salutat recentele demersuri ale UE de a desemna Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) drept organizație teroristă, dar a cerut un sprijin mai activ pentru ofensiva condusă de SUA împotriva regimului.

„Operațiunea militară este o misiune umanitară de salvare și va salva multe vieți”, a spus Pahlavi. „Decizia Europei de a interzice IRGC este binevenită, dar acum trebuie să meargă mai departe și să sprijine planul nostru de tranziție pentru reconstrucția Iranului. Europa a stat prea mult pe margine. Acesta este momentul deciziei. Stați alături de poporul iranian.”

Declarațiile sale au venit după ce guvernele europene au cerut inițial reținere, exprimând îngrijorări privind riscul extinderii războiului în regiune și punând sub semnul întrebării legitimitatea acțiunii din perspectiva dreptului internațional. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a numit escaladarea conflictului „periculoasă”. Franța, Germania și Marea Britanie au transmis că regimul iranian ar trebui să revină la negocierile privind programul nuclear.

Au existat însă semne că principalele puteri europene își schimbă poziția duminică, pentru a susține o implicare limitată în conflict, pe fondul amenințărilor crescânde de represalii iraniene.

Duminică seara, premierul britanic Keir Starmer a anunțat că Regatul Unit își va modifica poziția anterioară și va permite forțelor americane să utilizeze bazele sale aeriene pentru operațiuni, în timp ce liderii Franței și Germaniei au indicat că sunt pregătiți să sprijine acțiuni defensive pentru distrugerea rampelor de lansare a rachetelor iraniene, în cooperare cu SUA.

Într-o nouă declarație de duminică, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că susține schimbarea regimului.

Pahlavi a mulțumit Statelor Unite și Israelului pentru „leadership” în declarația sa pentru POLITICO. „Dar victoria finală va trebui obținută de poporul iranian la fața locului”, a spus el. „Am un plan pentru o tranziție stabilă către democrație. Facem ultimele pregătiri pentru un guvern de tranziție care să conducă țara spre stabilitate și pace.”

Una dintre cele mai mari întrebări generate de atacurile lui Trump asupra Iranului este cine ar putea prelua puterea după ayatollahi, în condițiile în care opoziția este extrem de fragmentată.

Pahlavi se prezintă drept liderul capabil să conducă o administrație de tranziție și să facă legătura către democrație și a fost în contact cu Casa Albă în ultimele săptămâni. El a elaborat un plan privind modul în care acest proces ar putea fi realizat și a promis anterior că se va retrage după adoptarea unei noi constituții.

Totuși, nu toți membrii opoziției iraniene îl susțin, iar monarhia Pahlavi rămâne un subiect controversat în istoria Iranului, având propriul trecut de brutalitate polițienească. Unii critici ai lui Pahlavi au acuzat, de asemenea, susținătorii săi de comportamente abuzive și amenințări la adresa celor cu opinii diferite.

Cu toate acestea, chiar și unii dintre cei care nu ar dori revenirea monarhiei recunosc că Pahlavi este una dintre puținele figuri ale opoziției cu notorietate la nivel național. El părea capabil să mobilizeze sute de mii de protestatari în timpul manifestațiilor de amploare care au cuprins țara la începutul acestui an, înainte ca regimul să ucidă mii de oameni în timpul represiunii.