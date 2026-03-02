LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Iranienii spun că nu vor negocia cu SUA
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Iranienii spun că nu vor negocia cu SUA

Iranul a atacat Arabia Saudită, mai multe avioane ale Teheranului au fost doborâte. Războiul din Orientul Mijlociu se extinde

Screenshot 2026 03 02 120235

Rafinăria saudită Ras Tanura a fost atacată luni cu drone, anunţă Ministerul saudit al Apărării, iar forţele saudite au doborât mai multe avioane inamice, relatează The Associated Press.

Cristian Anton

Aceste anunţuri au fost făcute de către un purtător de cuvânt militar agenţiei oficiale saudite de presă SPA.

Înregistrări video postate pe reţele de socializare surprind un fum negru care se ridică din rafinărie după atac.

Fragmente de drone interceptate pot cauza incendii şi victime la sol.

Rafinăria Ras Tanura, situată în apropiere de Dammam, are o capacitate de peste o jumătate de milion de barili pe zi.

Decizia Iranului de a ataca rafinăria saudită extinde şi mai mult războiul în Orientul Mijlociu, ţintind în mod direct plământul economic al economiei regatului.

Iranul a atacat mai multe nave străine în Strâmtoarea Ormuz

Iranul a atacat deja nave în Strâmtoarea Ormuz, situată la intrarea în Golful Persic, tranzitată de o cincime din comerţul mondial de petrol.

”Atacul de la rafinăria Ras Tanura în Arabnia Saudită marchează o escaladare semnificativă”, declară AP un analist de la Verisk Maplecroft, o companie specializată în analiza riscurilor, Torbjorn Soltvedt.

”Infrastructurile energetice de la Golful Persic se află de-acum în mod direct în colimatorul Iranului”, subliniază el.

”Ne aşteaptă o perioadă prelungită de incertitudine, în contextul în care Iranul încearcă să ia un tribut economic greu prin luarea ca ţintă a unor petroliere, infrastructuri energetice regioanle, rute comerciale şi parteneri în domeniul securităţii ai Statelor Unite”, analizează el.

Conflictul din Orientul Mijlociu se adâncește: marina iraniană, decimată, iar bazele americane din Golf rămân sub atac

Țările arabe anunță un ”răspuns unificat” împotriva Iranului, după ce Teheranul a atacat cu rachete toate statele vecine
Țările arabe anunță un ”răspuns unificat” împotriva Iranului, după ce Teheranul a atacat cu rachete toate statele vecine

Ţările arabe din Golf vor organiza duminică o reuniune prin videoconferinţă pentru a discuta despre un ''răspuns unificat'' în a doua zi a loviturilor iraniene efectuate ca ripostă la atacurile israeliano-americane asupra Iranului, transmite AFP.

Ce ținte din țările arabe a lovit Iranul. Oman, atacat în premieră. Expert: „Sunt posibile noi negocieri săptămâna viitoare”
Ce ținte din țările arabe a lovit Iranul. Oman, atacat în premieră. Expert: „Sunt posibile noi negocieri săptămâna viitoare”

Iranul ripostează prin lovituri directe către mai multe ținte din țările arabe învecinate. Televiziunea de stat iraniană a confirmat că armata a lansat rachete și drone către cel puțin 27 de obiective din regiune.

Europa condamnă represaliile Iranului, iar statele arabe se tem de extinderea războiului în Orientul Mijlociu
Europa condamnă represaliile Iranului, iar statele arabe se tem de extinderea războiului în Orientul Mijlociu

Marea Britanie, Franța și Germania au condamnat loviturile de răspuns ale Iranului, în țările care au baze americane pe teritoriul lor.

LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Iranienii spun că nu vor negocia cu SUA
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Iranienii spun că nu vor negocia cu SUA

În cea de-a treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane împotriva Iranului, armata israeliană a continuat luni atacurile pe scară largă asupra Teheranului, vizând şi Hezbollah, care, pentru prima dată în conflict, a atacat Israelul dinspre Liban.

Ministrul Energiei: Acele speculaţii cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate
Ministrul Energiei: Acele speculaţii cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că speculaţiile potrivit cărora motorina sau benzina vor ajunge să coste 10 lei litrul sunt nişte "minciuni sfruntate".

România va activa mecanismul civil european. Cetățeni români vor fi aduși luni seara la București din Israel
România va activa mecanismul civil european. Cetățeni români vor fi aduși luni seara la București din Israel

Guvernul anunţă, în urma şedinţei de luni dimineaţa, de la Palatul Victoria, că luni seară vor ajunge la Bucureşti cetăţeni români din Statul Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt, ţară care are deschis spaţiul aerian.

