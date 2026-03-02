Iranul a atacat Arabia Saudită, mai multe avioane ale Teheranului au fost doborâte. Războiul din Orientul Mijlociu se extinde

Aceste anunţuri au fost făcute de către un purtător de cuvânt militar agenţiei oficiale saudite de presă SPA.
Înregistrări video postate pe reţele de socializare surprind un fum negru care se ridică din rafinărie după atac.
Fragmente de drone interceptate pot cauza incendii şi victime la sol.
Rafinăria Ras Tanura, situată în apropiere de Dammam, are o capacitate de peste o jumătate de milion de barili pe zi.
Decizia Iranului de a ataca rafinăria saudită extinde şi mai mult războiul în Orientul Mijlociu, ţintind în mod direct plământul economic al economiei regatului.
Iranul a atacat mai multe nave străine în Strâmtoarea Ormuz
Iranul a atacat deja nave în Strâmtoarea Ormuz, situată la intrarea în Golful Persic, tranzitată de o cincime din comerţul mondial de petrol.
”Atacul de la rafinăria Ras Tanura în Arabnia Saudită marchează o escaladare semnificativă”, declară AP un analist de la Verisk Maplecroft, o companie specializată în analiza riscurilor, Torbjorn Soltvedt.
”Infrastructurile energetice de la Golful Persic se află de-acum în mod direct în colimatorul Iranului”, subliniază el.
”Ne aşteaptă o perioadă prelungită de incertitudine, în contextul în care Iranul încearcă să ia un tribut economic greu prin luarea ca ţintă a unor petroliere, infrastructuri energetice regioanle, rute comerciale şi parteneri în domeniul securităţii ai Statelor Unite”, analizează el.
