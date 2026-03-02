"Acest comportament nu doar că încalcă principiile stabilite ale dreptului internaţional, ci va provoca în mod imprudent probleme imprevizibile şi periculoase şi va submina temeliile egalităţii suverane a statelor şi stabilitatea sistemului internaţional", a scris şeful diplomaţiei iraniene pe contul său de Telegram, informează EFE.

Abbas Araqchi a acuzat direct "Statele Unite şi regimul israelian" că au atacat "în mod deliberat cel mai înalt oficial al unui stat membru independent al Naţiunilor Unite" şi a asigurat că "acest atac are consecinţe profunde şi de amploare pentru care făptaşii sunt pe deplin responsabili".

El a subliniat că atacul împotriva Iranului "constituie o încălcare directă a celor mai fundamentale principii ale dreptului internaţional", citând Carta ONU, lucru care, potrivit ministrului, "nu neagă în niciun fel dreptul inerent şi inalienabil al Republicii Islamice Iran de a-şi apăra suveranitatea".

Ministrul iranian de externe a făcut un apel "formal şi ferm către secretarul general al Naţiunilor Unite şi către Consiliul de Securitate să îşi îndeplinească responsabilităţile în conformitate cu Carta (ONU) pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale şi să adopte măsuri imediate, specifice şi eficiente pentru a asigura responsabilizarea deplină a Statelor Unite şi a regimului israelian pentru actul terorist atroce".