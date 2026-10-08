După execuția eșuată cu injecția letală, Christa Pike s-a ridicat în picioare, în spital, dar este amețită

Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată la moarte după ce a ucis-o pe Colleen Slemmer împreună cu fostul ei iubit în 1995. Ea este supraviețuitoare a două injecții letale pe 30 septembrie. Experții au descris cazul ca fiind fără precedent, relatează BBC.
În emisiunea Today de la BBC Radio 4, avocatul său, Stephen Ferrell, a spus că nu a vorbit direct cu Pike, ci a aflat că ea se mișca pentru prima dată prin camera de spital, dar este în continuare amețită.
Instanța a ordonat statului Tennessee să păstreze toate dovezile legate de execuția eșuată, deoarece acestea ar putea pune bazele unui viitor proces împotriva statului.
Cazul Pike se află acum pe un teritoriu necunoscut, întrucât se crede că ea este singura persoană care a supraviețuit unei tentative de execuție prin injecție letală.
Execuția eșuată a fost etichetată drept un „dezastru” de către mama victimei, care se numără printre cei care au făcut presiuni pentru executarea lui Pike.
Iubitul lui Pike din momentul crimei cumplite a lui Slemmer, Tadaryl Shipp, a fost cruțat de pedeapsa cu moartea pentru că nu era legal adult când a fost comisă crima. El rămâne în închisoare.
Pike avea 18 ani, iar Shipp 17, când au bătut-o, torturat-o și ucis-o pe Coleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, pe care o cunoscuseră într-o tabără de formare profesională pentru adolescenți cu probleme.
Starea ei după injecția letală și ce urmează
În informările privind starea lui Pike după tentativa de execuție, echipa sa declarase anterior că aceasta era conștientă și vorbea, manifestând furie și confuzie. Se spunea că, în acel moment, era încătușată de pat.
În ultimele informații, furnizate BBC-ului, avocatul lui Pike, Stephen Ferrell, a spus că aceasta continua să resimtă efectele secundare ale medicamentului pentobarbital, care i-a fost injectat în două doze de către personalul închisorii în timpul execuției programate pentru 30 septembrie.
Odată ce a devenit clar că Pike nu urma să moară, ea a fost dusă la spital, unde inițial era inconștientă și a fost declarată în stare critică.
Totuși, marți seara, starea ei a devenit „destul de bună”, a declarat avocatul Christei Pike pentru BBC.
„Mi s-a spus că, din punct de vedere fizic, are destule probleme, că brațele îi sunt grav rănite și că nu le poate folosi prea mult.”
Referindu-se la mișcările ei fizice, el a adăugat: „Astăzi s-a ridicat și a mers pentru prima dată, dar doar prin cameră, nu foarte departe.”
„Cred că e oarecum bună și rea. E bine că e destul de lucidă, dar e și oarecum confuză. Își pierde foarte ușor firul gândurilor și uită unde se duce”, a spus avocatul său referitor la starea ei mentală.
„Presupun că situația lui Pike va continua să se îmbunătățească, dar ar putea exista unele leziuni permanente. Încă nu știm asta”, a mai spus avocatul Stephen Ferrell, susținând că încă nu se știe prea multe despre ce se va întâmpla în continuare.
El a adăugat că echipa dorește ca Pike să beneficieze de sprijin psihologic, întrucât acesta „este în mod evident necesar în acest moment”.
Ferrell și colegii săi au subliniat, înaintea tentativei de execuție, că Pike suferea de o afecțiune care ar fi îngreunat aplicarea metodei prin injecție și se opun oricărei noi încercări a autorităților penitenciare statale de a urma aceeași abordare.
De asemenea, aceștia îi solicită guvernatorului statului, Bill Lee, să îi acorde lui Pike o pedeapsă mai ușoară, închisoarea pe viață fără drept la eliberare condiționată.
Între timp, susținătorii pedepsei capitale din Tennessee au sugerat utilizarea unei alte metode.
„Să reintroducem scaunul electric”, a declarat senatoarea Marsha Blackburn, candidata republicană la funcția de guvernator al statului în alegerile de luna viitoare.
Întrebat miercuri, în cadrul unei ședințe de judecată, dacă statul intenționează să reprogrameze execuția lui Pike, procurorul general al statului a răspuns că nu știe.
Deocamdată, guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a dispus suspendarea tuturor execuțiilor din stat până la sfârșitul anului și a declarat că dorește să afle ce anume nu a funcționat, iar șeful administrației penitenciare a statului își dă demisia în urma eșecului execuției.
Ședința de judecată de miercuri a avut ca obiect păstrarea probelor în urma primei încercări.
„Tot ceea ce se afla în camera de execuție să fie păstrat și conservat”, inclusiv tuburile perfuzabile și seringile, precum și deșeurile, cum ar fi ambalajele, prospectele și etichetele, a cerut judecătoarea I'Ashea Myles.