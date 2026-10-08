După execuția eșuată cu injecția letală, Christa Pike s-a ridicat în picioare, în spital, dar este amețită

Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată la moarte după ce a ucis-o pe Colleen Slemmer împreună cu fostul ei iubit în 1995. Ea este supraviețuitoare a două injecții letale pe 30 septembrie. Experții au descris cazul ca fiind fără precedent, relatează BBC.

În emisiunea Today de la BBC Radio 4, avocatul său, Stephen Ferrell, a spus că nu a vorbit direct cu Pike, ci a aflat că ea se mișca pentru prima dată prin camera de spital, dar este în continuare amețită.

Instanța a ordonat statului Tennessee să păstreze toate dovezile legate de execuția eșuată, deoarece acestea ar putea pune bazele unui viitor proces împotriva statului.

Cazul Pike se află acum pe un teritoriu necunoscut, întrucât se crede că ea este singura persoană care a supraviețuit unei tentative de execuție prin injecție letală.

Execuția eșuată a fost etichetată drept un „dezastru” de către mama victimei, care se numără printre cei care au făcut presiuni pentru executarea lui Pike.

Iubitul lui Pike din momentul crimei cumplite a lui Slemmer, Tadaryl Shipp, a fost cruțat de pedeapsa cu moartea pentru că nu era legal adult când a fost comisă crima. El rămâne în închisoare.

Pike avea 18 ani, iar Shipp 17, când au bătut-o, torturat-o și ucis-o pe Coleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, pe care o cunoscuseră într-o tabără de formare profesională pentru adolescenți cu probleme.