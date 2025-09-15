China vrea să transforme termocentralele pe cărbuni în centrale nucleare. Suficientă energie pentru a alimenta SUA

15-09-2025 | 11:38
centrala china
China ar putea deveni prima țară din lume care își transformă termocentralele pe cărbuni în centrale nucleare. În prezent, Beijingul produce doar prin aceste termocentrale suficientă energie pentru a alimenta întreg teritoriul SUA.

 

Centralele pe cărbune scoase din uz ar putea primi o nouă șansă și ar putea ajuta China să își atingă obiectivele de decarbonizare în cadrul unei propuneri îndrăznețe, scrie South China Morning Post (SCMP).

Vizând capacitatea sa copleșitoare de energie pe bază de cărbune – suficientă pentru a alimenta întregul teritoriu al Statelor Unite – China investighează planuri de conversie a centralelor pe cărbune în centrale nucleare.

Impulsată de obiectivele de decarbonizare și de deficitul de terenuri, această strategie „De la cărbune la nuclear” (C2N) propune valorificarea accesului la rețea și la apă al centralelor care se scot din uz pentru reactoare compacte, rezistente la topiri, oferind potențial o cale mai rapidă către energie curată decât construirea de amplasamente nucleare de la zero.

Și China ar putea fi singura țară capabilă să facă acest lucru, deoarece reactorul său răcit cu gaz la temperatură înaltă și reactorul său cu toriu în sare topită, care ar putea genera abur mult mai fierbinte decât reactoarele obișnuite pentru a alimenta turbinele cu gaz pe cărbune cu o eficiență ridicată, sunt deja funcționale.

China produce azi 1,19 terawați de energie doar prin cărbune

Aceste reactoare de a patra generație ar putea avea, de asemenea, o șansă mai mare de a îndeplini cerințele de siguranță la amplasamente și de a fi acceptate de public, potrivit cercetătorilor implicați în proiect.

China găzduiește peste 1,19 terawați de capacitate energetică pe bază de cărbune, iar o capacitate de aproximativ 100 de gigawați (GW) pe bază de cărbune este așteptată să ajungă la epuizare până în 2030.

Inițiativa C2N, propusă de China Energy Engineering Group Co., Ltd (CEEC), principalul constructor de infrastructură energetică deținut de stat din țară, oferă o cale directă către decarbonizare, păstrând în același timp infrastructura valoroasă, în special în zonele de coastă.

