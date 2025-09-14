Rețeta succesului: Pui un preț absurd de mare, clienții năvălesc imediat. Un local din China vinde cu 300 $ un bol de tăiței

O mică prăvălie chinezească cere 300 de dolari pe un banal bol de tăiței, atrăgând reacții mixte din partea clienților. Patronul spune că prețul este justificat datorită talentului său culinar.

Un mic antreprenor din China a confirmat pentru a nu se știa câtă oară că cea mai sigură metodă de a avea succes în afaceri este să stabilești un preț absurd de mare. Din curiozitate și snobism, clienții vor năvăli imediat, iar încasările vor exploda.

Un mic restaurant chinezesc cu doar două mese oferă un bol de tăiței la un preț uimitor de 2.188 de yuani (300 dolari), scrie South China Morning Post (SCMP).

Iar proprietarul localului susține că abilitățile sale culinare justifică prețurile mari, în ciuda spațiului și locurilor limitate ale prăvăliei. Patronul a raportat, de altfel, că mai bine de zece clienți au cumpărat imediat bolul de tăiței de 300 de dolari, stârnind discuții aprinse online.

Situat în Hangzhou, în provincia Zhejiang din estul Chinei, restaurantul dispune de un spațiu compact, însă prețurile sale rivalizează cu cele ale localurilor cu stele Michelin.

Ce conține bolul de tăiței de 300 de dolari

Din august, restaurantul vinde diverse preparate, inclusiv specialitatea locală, tăițeii prăjiți Ban Chuan, precum și orez prăjit și tăiței pentru supă, toate, cu excepția unuia, având prețuri de aproape 300 de dolari.

Conform meniului, preparatul cel mai scump, de 300 de dolari, include 120 g de ceapă, 130 g de ou sau 10 g de caviar proaspăt, 270 g de anghilă de mlaștină, 400 g de creveți roșii și 210 g de abalone mic.

În plus, restaurantul percepe o taxă suplimentară de 20 de yuani pentru încă 20 de grame de roșii, la cererea clientului.

