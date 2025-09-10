China va deveni cel mai mare importator de gaze prin conducte. Germania este detronată din poziția de lider mondial

China urmează să detroneze în acest an Germania din poziţia de cel mai mare importator mondial de gaze naturale prin conducte, pe măsură ce gigantul asiatic îşi consolidează securitatea energetică, transmite Bloomberg.

După ce s-a apropiat vertiginos de Germania în 2024, China ar urma să preia poziţia de lider mondial în acest an, odată cu creşterea importurile din Rusia, susţin analiştii firmei de consultanţă Rystad Energy.

Recentele acorduri încheiate de oficialii de la Beijing şi Moscova, inclusiv decizia de a demara construcţia conductei Power of Siberia 2, va consolida poziţia de lider a Chinei, a declarat Martin Opdal, partener la Rystad Energy cu prilejul unui webinar.

Transformări pe piaţa gazelor naturale după invazia Rusiei în Ucraina

Această schimbare de lider scoate în evidenţă transformările care au avut loc pe piaţa gazelor naturale după ce invazia rusească în Ucraina, din 2022, a dat peste cap piaţa mondială de materii prime.

Germania, care se baza puternic pe gazele naturale ruseşti relativ ieftine livrate prin conducte de la câmpurile siberiene, a făcut tranziţia la gaze naturale lichefiate livrate prin intermediul navelor din SUA şi alţi furnizori. Asta a redus expunerea Germaniei pe gazele ruseşti, dar a declanşat o mai mare volatilitate a preţurilor, pe măsură ce Europa concurează pentru gaze lichefiate cu alte regiuni.

Norvegia rămâne cel mai mare furnizor de gaze naturale prin conductă al Europei, inclusiv al Germaniei, dar în condiţiile în care nu mai există capacităţi libere, regiunea este forţată să îşi majoreze achiziţiile de gaze lichefiate.

În paralel, China strânge legăturile cu Rusia, care are capacităţi libere după ce 90% din livrările sale de gaze naturale prin conducte spre Europa au fost oprite, ca urmare a invaziei din Ucraina.

Majoritatea marilor ţări încearcă acum să aibă mai multe surse de aprovizionare, atât gaze lichefiate cât şi conducte, a declarat Mark McCrory, director de advocacy la International Gas Union.

„China este, probabil, un exemplu bun al modului în care poţi crea foarte multe opţiuni pentru tine", a spus Mark McCrory.

La începutul lunii, Moscova a convenit cu Beijingul un memorandum de înţelegere pentru construirea unei noi conducte uriaşe de gaze spre China, iar în paralel să fie majorate şi alte rute de export.

Cererea globală de gaze continuă să crească

Martin Opdal, partener la Rystad Energy, estimează că importurile Chinei de gaze naturale prin conducte vor urca la 79 de miliarde metri cubi în acest an, comparativ cu mai puţin de 71 de miliarde metri cubi în cazul Germaniei. În 2024, importurile Chinei s-au situat la 70 de miliarde metri cubi, iar ale Germaniei la 71 de miliarde metri cubi.

În contrast, cererea Chinei de gaze lichefiate achiziţionate de pe piaţa spot a fost una modestă în acest an, şi analiştii de la Bloomberg estimează că Japonia ar putea devansa China din poziţia de cel mai mare importator de GNL în 2025.

Pe ansamblu, cererea mondială de gaze a crescut cu 1,9% în 2024, depăşind 4.100 miliarde metri cubi, şi potrivit International Gas Union ar urma să se majoreze cu 1,7% în acest an. Prognozele International Gas Union arată că, în următorii zece ani, cererea va depăşi cele mai multe estimări.

