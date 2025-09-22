China reduce semnificativ importurile de petrol din Rusia. Beijingul s-a orientat brusc către o sursă neașteptată

China a anunțat o scădere cu peste 15% a importurilor de petrol din Rusia și o creștere bruscă spectaculoasă a achizițiilor din Brazilia și Indonezia. Experții așteaptă să vadă dacă e doar un episod trecător sau o schimbare a politicii de stat.

Importurile de țiței ale Chinei din Rusia au scăzut în august, iar datele oficiale arată că schimbarea a fost compensată de achiziții mai mari din alte părți, chiar dacă achizițiile Chinei din SUA au rămas suspendate pentru a treia lună consecutiv, scrie South China Morning Post (SCMP).

În volum, China a importat luna trecută cu 15,2% mai puțin țiței din Rusia, față de anul precedent, până la un total de 7,94 milioane de tone. Analiștii au opinii mixte cu privire la acest fapt: este scăderea doar o fluctuație temporară sau un semn al unei tendințe mai ample a Beijingului?

Cele mai recente date vamale au arătat că scăderea a fost compensată de creșteri bruște ale importurilor de la alți parteneri, inclusiv o creștere de 50,4% a importurilor de petrol din Brazilia, până la 5,19 milioane de tone, dar și o creștere de aproape 90 de ori a achizițiilor de țiței din Indonezia,până la un volum de 2,66 milioane de tone.

Scădere constantă a importurilor de petrol din Rusia

Importurile totale de țiței ale Chinei s-au menținut, în general, la 49,49 milioane de tone în august, reflectând o creștere modestă de 0,8% față de anul trecut.

Potrivit Emmei Li, analist senior de piață la firma de informații energetice Vortexa, fluxul mai mic de țiței din Rusia în august pare a fi o fluctuație singulară, în mare parte din cauza lucrărilor de întreținere la unitățile cheie de producție.

Proiectul Sakhalin-1 din Extremul Orient al Rusiei, în special, a anunțat anterior ca fiind programat pentru întreținere în august, ceea ce ar fi oprit producția de țiței orientat spre export.

Cu toate acestea, Chim Lee, analist senior la Economist Intelligence Unit, a declarat că datele din august indică o scădere constantă a achizițiilor de petrol rusesc ale Chinei de la sfârșitul anului trecut, în ciuda câtorva luni - cum ar fi creșterea înregistrată în iulie - care contracarează tendința.

