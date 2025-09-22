China reduce semnificativ importurile de petrol din Rusia. Beijingul s-a orientat brusc către o sursă neașteptată

22-09-2025 | 19:33
xi jinping vladimir putin
IMAGO

China a anunțat o scădere cu peste 15% a importurilor de petrol din Rusia și o creștere bruscă spectaculoasă a achizițiilor din Brazilia și Indonezia. Experții așteaptă să vadă dacă e doar un episod trecător sau o schimbare a politicii de stat.  

Cristian Anton

Importurile de țiței ale Chinei din Rusia au scăzut în august, iar datele oficiale arată că schimbarea a fost compensată de achiziții mai mari din alte părți, chiar dacă achizițiile Chinei din SUA au rămas suspendate pentru a treia lună consecutiv, scrie South China Morning Post (SCMP).

În volum, China a importat luna trecută cu 15,2% mai puțin țiței din Rusia, față de anul precedent, până la un total de 7,94 milioane de tone. Analiștii au opinii mixte cu privire la acest fapt: este scăderea doar o fluctuație temporară sau un semn al unei tendințe mai ample a Beijingului?

Cele mai recente date vamale au arătat că scăderea a fost compensată de creșteri bruște ale importurilor de la alți parteneri, inclusiv o creștere de 50,4% a importurilor de petrol din Brazilia, până la 5,19 milioane de tone, dar și o creștere de aproape 90 de ori a achizițiilor de țiței din Indonezia,până la un volum de 2,66 milioane de tone.

Scădere constantă a importurilor de petrol din Rusia

Importurile totale de țiței ale Chinei s-au menținut, în general, la 49,49 milioane de tone în august, reflectând o creștere modestă de 0,8% față de anul trecut.

comert ue sua
Studiu IW: UE a depășit China — SUA devin tot mai dependente de importurile europene

Potrivit Emmei Li, analist senior de piață la firma de informații energetice Vortexa, fluxul mai mic de țiței din Rusia în august pare a fi o fluctuație singulară, în mare parte din cauza lucrărilor de întreținere la unitățile cheie de producție.

Proiectul Sakhalin-1 din Extremul Orient al Rusiei, în special, a anunțat anterior ca fiind programat pentru întreținere în august, ceea ce ar fi oprit producția de țiței orientat spre export.

Cu toate acestea, Chim Lee, analist senior la Economist Intelligence Unit, a declarat că datele din august indică o scădere constantă a achizițiilor de petrol rusesc ale Chinei de la sfârșitul anului trecut, în ciuda câtorva luni - cum ar fi creșterea înregistrată în iulie - care contracarează tendința.

Dată publicare: 22-09-2025 19:25

Politico: Blocarea frontierelor Poloniei amenință să paralizeze comerțul dintre UE și China. Șah politic la Varșovia
Politico: Blocarea frontierelor Poloniei amenință să paralizeze comerțul dintre UE și China. Șah politic la Varșovia

Deși exercițiile militare rusești s-au încheiat, Polonia menține frontiera cu Belarus închisă pe termen nelimitat, blocând o rută comercială vitală de 25 de miliarde euro anual între China și Uniunea Europeană, scrie Politico.

Studiu IW: UE a depășit China — SUA devin tot mai dependente de importurile europene
Studiu IW: UE a depășit China — SUA devin tot mai dependente de importurile europene

Statele Unite se bazează mai mult pe importurile din UE decât se presupune în mod obişnuit, blocul comunitar depăşind China atât ca valoare totală, cât şi ca număr de bunuri, arată un studiu realizat de institutul economic german IW, transmite Reuters.

Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va fi apărată România prin sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei
Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va fi apărată România prin sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei

Sisteme turcești de supraveghere aeriană ar putea fi dislocate curând în România și Polonia. Măsura ar face parte din Santinela Estică, răspunsul NATO la desele incursiuni ale rușilor în spațiul aerian al Alianței.  

Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România
Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România

În România, investiții de milioane de lei sunt nefolosite, blocate de greșeli sau de birocrație. Un lot al autostrăzii Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri executate greșit la un pod.

Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi periculoase pentru ţară şi întreaga regiune
Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi periculoase pentru ţară şi întreaga regiune

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a atras atenţia luni, într-un discurs la Chişinău, că "dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecinţele vor fi directe şi periculoase pentru ţara noastră şi pentru întreaga regiune”.

1 vinete coapte
Shutterstock
Cum se coc vinetele. Cea mai simplă metodă de a pregăti vinete gustoase pentru iarnă
2 Horoscop luna Neti Sandu și Andreea Marinescu
Horoscop lunar 22 septembrie - 23 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Ce aduce Soarele în Balanță pentru toate zodiile
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop 22 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o ofertă de nerefuzat
