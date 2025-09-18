Studiu IW: UE a depășit China — SUA devin tot mai dependente de importurile europene

18-09-2025 | 09:27
Statele Unite se bazează mai mult pe importurile din UE decât se presupune în mod obişnuit, blocul comunitar depăşind China atât ca valoare totală, cât şi ca număr de bunuri, arată un studiu realizat de institutul economic german IW, transmite Reuters.

Vlad Dobrea

Potrivit IW, această dependenţă a crescut semnificativ în ultimii 15 ani, numărul grupelor de produse în care cel puţin 50% din importuri au provenit din UE crescând la peste 3.100 anul trecut, de la peste 2.600 în anul 2010.

Aceste date sugerează că preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi putut avea o poziţie de negociere mai puternică în discuţiile tarifare cu Washingtonul, care au condus la un tarif de bază de 15% pentru majoritatea bunurilor din UE, se arată în studiul IW.

Valoarea totală a bunurilor din UE importate de SUA, care includ produse chimice, maşini şi echipamente electrice, a ajuns anul trecut la 287 de miliarde de dolari, de aproape 2,5 ori mai mult decât în 2010.

Prin comparaţie, China a reprezentat anul trecut 2.925 dintre aceste grupe de produse, cu o valoare totală de 247 de miliarde de dolari.

Dependenţa SUA de China a scăzut semnificativ în timp, ca urmare a unei strategii evidente a oficialilor americani de reducere a riscurilor, a precizat IW.

Analiştii de la IW estimează că, cel mai probabil, produsele UE cu cote de import constant ridicate vor fi dificil de înlocuit pe termen scurt, un factor pe care blocul comunitar ar trebui să îl aibă în vedere dacă tensiunile comerciale cu Washingtonul escaladează. Ca o ultimă soluţie, UE ar putea viza bunuri esenţiale pentru economia SUA pentru restricţii la export, susţine institutul german.

Deşi datele comerciale nu pot surprinde pe deplin cât de esenţiale sunt aceste bunuri pentru cumpărătorii americani, studiul "poate fi folosit pentru a le arăta americanilor că, dacă vor continua să majoreze tarifele, se vor împuşca singuri în picior", a declarat co-autoarea studiului, Samina Sultan.

Sursa: Agerpres

