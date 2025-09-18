Politico: Blocarea frontierelor Poloniei amenință să paralizeze comerțul dintre UE și China. Șah politic la Varșovia

18-09-2025 | 12:53
Deși exercițiile militare rusești s-au încheiat, Polonia menține frontiera cu Belarus închisă pe termen nelimitat, blocând o rută comercială vitală de 25 de miliarde euro anual între China și Uniunea Europeană, scrie Politico.

Mihaela Ivăncică

Varșovia a închis granița vineri pentru a putea monitoriza mai eficient exercițiul ruso-belarus „Zapad”, unul dintre cele mai ample de acest gen. Deși inițial măsura fusese prezentată drept temporară, guvernul polonez susține acum că închiderea va dura până când va fi garantată „siguranța deplină a cetățenilor polonezi”. Traficul va fi reluat „de îndată ce frontiera va fi complet sigură”, au afirmat autoritățile.

Decizia survine într-un moment de tensiune diplomatică majoră, după ce Rusia a testat săptămâna trecută apărarea Poloniei prin trimiterea unui roi de drone în spațiul aerian polonez. În paralel, președintele american Donald Trump exercită presiuni diplomatice tot mai puternice pentru a sancționa China, care sprijină efortul de război al Kremlinului în Ucraina. Guvernul de la Varșovia a subliniat că „logica comerțului” este înlocuită acum de „logica securității”.

Impactul asupra comerțului UE-China

Blocajul afectează o rută comercială vitală ce transportă 90% din marfa feroviară între China și UE. În 2024, volumul de mărfuri pe această rută a crescut cu 10,6%, iar valoarea bunurilor a sărit cu aproape 85%, ajungând la 25,07 miliarde de euro. Coridorul reprezintă acum 3,7% din totalul schimburilor comerciale UE-China, comparativ cu 2,1% anul precedent — un pilon important pentru giganți ai comerțului online precum Temu și Shein.

Companiile poloneze sunt și ele afectate. Operatorul de stat PKP Cargo a declarat că întârzierile scurte pot fi gestionate, dar a avertizat că o închidere prelungită ar devia traficul spre sud, prin Kazahstan, Marea Caspică și Marea Neagră, continuând apoi către Europa de Sud sau Turcia, mai scrie sursa citată.

Citește și
Casă avariată Polonia
Casa avariată din Polonia ar fi fost lovită de o rachetă a unui F-16. Președintele Nawrocki a cerut explicații Guvernului

Măsura a fost luată la doar o săptămână după ce PKP Cargo a lansat primul tren de marfă între Varșovia și China, transportând produse din mai multe țări europene — o cursă simbolică menită să consolideze poziția Poloniei ca nod logistic important și să crească vizibilitatea companiei pe scena internațională.

„Închiderea totală a frontierei este o problemă majoră, nu doar pentru transport și logistică, ci pentru întreaga economie”, a declarat Artur Kalisiak, director de proiecte strategice în cadrul asociației Transport & Logistics Poland. El a precizat că aproximativ 10.000 de șoferi belaruși angajați în firme poloneze sunt blocați, neputând să revină la muncă în Polonia sau să se întoarcă acasă.

În prezent, toate transporturile sunt oprite, inclusiv cele sensibile la timp, cum sunt medicamentele și alimentele.

„Ca alternative, poți încerca rutele prin Lituania sau Letonia, dar acestea implică costuri și timp suplimentar, iar nici măcar nu există garanția că acele frontiere vor rămâne deschise”, a explicat Kalisiak.

Lanțuri alternative de aprovizionare

Publicația de opoziție din Belarus, Belsat, a raportat că se încearcă improvizarea unor lanțuri alternative de aprovizionare, printr-un sistem în care camioanele încărcate ajung la terminale din Kaunas (Lituania), Łódź (Polonia) sau Duisburg (Germania), de unde mărfurile sunt reîncărcate și intră în Belarus prin puncte feroviare din Lituania.

„Este o situație extrem de complicată”, a concluzionat Kalisiak. „Guvernul spune că monitorizează situația și că frontiera va fi redeschisă când condițiile vor fi sigure. Până acum, asta este tot ce știm… Din punct de vedere al mediului de afaceri, nu avem alte informații clare.”

„Decizia de a menține închisă frontiera cu Belarus rămâne valabilă până la noi ordine. Pașii următori urmează să fie stabiliți”, a confirmat miercuri purtătorul de cuvânt al guvernului polonez, Adam Szłapka, într-o conferință de presă.

Fără o dată clară pentru redeschidere, firmele se confruntă cu incertitudinea privind posibila compensare a pierderilor.

„Evaluarea pierderilor va avea loc când vom ști cât timp va fi menținută închiderea frontierei. Atunci ministerele vor putea pregăti un raport care va sta la baza deciziilor guvernului privind eventualul sprijin de stat pentru sectoarele afectate”, a declarat ministrul de Interne.

Șah politic la Varșovia

Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, a sosit luni la Varșovia pentru a purta discuții cu omologul său polonez, Radosław Sikorski.

„În cadrul discuțiilor, s-a subliniat foarte clar faptul că, în această situație, logica comerțului — benefică și pentru noi — este înlocuită de logica securității. Acest lucru a fost exprimat fără echivoc de ministrul Sikorski”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe polonez, Paweł Wroński. Totodată, el a precizat că partea chineză nu a formulat cereri explicite pentru redeschiderea frontierei.

Anterior întâlnirii, Beijingul și-a exprimat speranța ca Polonia să „ia măsuri eficiente pentru a asigura funcționarea sigură și fluidă a legăturii feroviare de la frontiera cu Belarus, precum și stabilitatea lanțurilor industriale și de aprovizionare internaționale.” China a subliniat că China-Europe Railway Express reprezintă un „proiect emblematic” în cooperarea sa atât cu Polonia, cât și cu Uniunea Europeană, relatează Politico.

Însă China nu este singurul actor în acest joc geopolitic.

„Există și Statele Unite, cu care avem o relație foarte apropiată. Sunt convins că Washingtonul vede cu satisfacție închiderea acestor rute — cel puțin temporar — având în vedere presiunile exercitate asupra Uniunii Europene pentru introducerea unor tarife suplimentare împotriva Chinei, ca reacție la importurile de petrol și gaze rusești”, a explicat Piotr Krawczyk, fost șef al Agenției Poloneze de Informații Externe.

„Cred că americanii sunt mulțumiți că, în locul tarifelor, principala poartă terestră pentru bunurile chineze este blocată pentru o perioadă”, a adăugat el. „Sunt convins că sprijină guvernul polonez să nu se grăbească cu redeschiderea frontierei — cel puțin nu în viitorul apropiat.”

Reacția Europei

Europa este și ea prezentă la masa negocierilor, însă, după cum a remarcat Krawczyk, „nu am văzut nicio reacție oficială din partea vreunei țări — nici din partea Comisiei Europene, nici din partea capitalelor europene. Poate că și Europa privește cu indiferență, dacă nu cu satisfacție, blocajul acestei rute.”

„Dacă această poartă principală este închisă, traficul trebuie redirecționat către alte rute — spre exemplu, transport aerian sau maritim. Porturile din Rotterdam și Hamburg, de exemplu, ar fi foarte interesate să preia aceste mărfuri care nu mai pot tranzita frontiera polono-belarusă”, a completat el.

Referitor la poziția Chinei, economistul Konrad Popławski, de la Centrul pentru Studii Estice din Varșovia — un think tank consultativ guvernamental — a explicat că, deși valoarea comerțului implicat este semnificativă, impactul nu este unul revoluționar.

Închiderea afectează mai ales provinciile vestice și interioare ale Chinei, care depind în mare măsură de rutele feroviare și nu au acces direct la porturi maritime. „Totuși, nu vorbim despre volume masive de comerț, ci despre un flux constant, important pentru anumite industrii, dar fără a fi esențial pentru economia în ansamblu.”

„Marea întrebare este dacă blocajul frontierei reprezintă o problemă suficient de gravă — nu doar pentru Belarus și Rusia, ci și pentru China — pentru a determina o reacție mai amplă”, a conchis Popławski.

Deși valoarea comerțului prin frontiera polono-belarusă este substanțială, economistul a remarcat că aceasta nu este încă suficient de mare pentru a-l determina pe Beijing să-și modifice poziția față de Moscova sau Minsk, mai scrie Politico.

Sursa: Politico

Etichete: Rusia, Polonia,

Dată publicare: 18-09-2025 12:43

