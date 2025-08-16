China ”cumpără” în tăcerea Atena. Mii de chinezi au devenit peste noapte proprietari de apartamente

16-08-2025 | 16:19
atena
China ”cumpără” în tăcere Atena, mii de cetățeni chinezi devenind în grabă proprietari de apartamente în capitala Greciei, pentru a câștiga astfel ”viza de aur” oferită de statul elen investitorilor străini.

 

Cristian Anton

”Cum au transformat în liniște investitorii chinezi Atena – câte o viză pe rând”, este titlul unui articol publicat sâmbătă de South China Morning Post (SCMP). Iar concluzia este chiar evidentă: China cumpără, la propriu, Atena, apartament cu apartament.

Cetățenii chinezi dețin aproape jumătate din primele ”vize de aur” legate de achiziții de proprietăți – și peste 60% din vizele reînnoiri, arată sursa citată. Iar China a schimbat practic capitala Greciei atât în moduri vizibile, cât și mai puțin evidente.

Pe de o parte, restaurante chinezești autentice – de la hotpot picant la cha chaan teng cantonez – au apărut în centrul Atenei, unde mulți clienți vorbesc dialectul chinezesc din nord-estul țării asiatic și lucrează pentru China Ocean Shipping Company, un gigant industrial care administrează al cincilea cel mai mare port din Europa.

Pe de altă parte, cumpărătorii chinezi au achiziționat mii de apartamente în grabă pentru a aplica pentru schema de rezidență pentru investitori din Grecia, cunoscută în mod obișnuit sub numele de „viza de aur”.

În iunie 2025, aproape 8.000 de cetățeni chinezi – 7.795 mai exact – erau membri pentru prima dată ai schemei, ceea ce înseamnă că nu împliniseră încă termenul de cinci ani pentru a-și reînnoi permisele.

Peste 60% dintre cei care și-au înnoit viza de aur sunt chinezi

Aceasta reprezintă 47,8% din totalul deținătorilor de permise pentru prima dată, ceea ce îi face de departe cel mai mare grup, conform datelor de la Ministerul Migrației și Azilului din Grecia.

Printre cele 5.679 de persoane care și-au reînnoit viza de aur, 61% erau și cetățeni chinezi, a raportat ministerul.

Când programul a fost lansat în 2013, acesta a atras în principal candidați din țările vecine, precum Turcia și Rusia. Însă interesul investitorilor chinezi a explodat după pandemie, deoarece multe persoane bogate și din clasa de mijloc – zdruncinate de măsurile stricte de izolare impuse de Beijing spre sfârșitul politicii sale zero-Covid – au căutat un plan de evadare.

Cristian Pîrvulescu, despre summit-ul din Alaska: ”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”

