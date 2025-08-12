China a lansat primul ”robot antilopă” din lume. Are conectivitate 5G și sisteme de vizualizare cu inteligență artificială

12-08-2025 | 14:29
antilopa
Pentru lupii din Tibet, prima „antilopă robot” din China poate părea la fel de apetisantă ca turmele reale care cutreieră tundra accidentată, dar „creatura” face parte din sistemul de supraveghere din ce în ce mai extins al Beijingului.

Cristian Matei

Ochii săi asemănători cu cei ai unei căprioare și blana groasă și maro fac ca acest rumegător robotic să fie aproape imposibil de distins de o antilopă reală, în timp ce impostorul integrat cu 5G și AI scanează platoul Hoh Xil cu senzorii săi, arată imaginile difuzate de agenția de știri de stat chineză Xinhua - notează Reuters.

Dezvoltat de Xinhua, Academia Chineză de Științe și DEEP Robotics din Hangzhou, robotul antilopă este echipat cu conectivitate 5G și sisteme de vizualizare cu inteligență artificială, permițând monitorizarea în timp real a comportamentului de migrație, hrănire și împerechere al speciilor pe cale de dispariție endemice din Tibet.

China oferă industriei sale de robotică subvenții de zeci de miliarde și a găzduit Conferința Mondială a Roboților 2025, care s-a încheiat marți.

Conform documentelor guvernului chinez, tehnologia 5G a ajuns în Tibet în 2019, iar regiunea sud-vestică a atins 1 milion de utilizatori până în 2022. Odată cu finalizarea unei stații de bază 5G în orașul Gogmo la sfârșitul anului 2023, toate districtele din Tibet au fost acoperite, a transmis presa de stat.

China a investit masiv în Tibet, sporind rolul regiunii, uneori neliniștită, în inițiativa emblematică de infrastructură Belt and Road a președintelui Xi Jinping, prin consolidarea legăturilor sale comerciale cu Asia Centrală, în timp ce, de asemenea, a întărit supravegherea asupra populației sale și a extins amprenta digitală a Beijingului către rivala vecină India.

Analiștii și militanții pentru drepturile omului acuză Beijingul de aplicarea unor tactici de tip "zonă gri" împotriva țărilor din jurul platoului tibetan.

Un raport din iulie al think tank-ului Center of Strategic and International Studies a documentat cazuri în care China a folosit rețelele locale de telecomunicații pentru a supraveghea disidenții care trăiesc în Nepalul vecin, alături de cazuri de furt cibernetic.

Sursa: Reuters

