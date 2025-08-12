China avertizează companiile să nu folosească cipurile Nvidia și AMD, potrivit unui raport

China le-a spus companiilor să se abțină de la utilizarea cipurilor H20 de la Nvidia, după ce producătorul de cipuri a primit recent aprobarea de a relua livrările produsului de inteligență artificială mai puțin avansat, scrie CNBC .

Autoritățile au cerut recent companiilor să evite utilizarea cipurilor Nvidia sau a celor produse de Advanced Micro Devices pentru cazuri de utilizare legate de guvern și securitate națională, potrivit publicației.

Raportul apare după ce Casa Albă a confirmat luni că atât Nvidia, cât și AMD au fost de acord să cedeze 15% din toate veniturile obținute din China către guvernul SUA.

Luna trecută, ambele companii au anunțat că vor relua în curând livrările către China, după ce administrația americană a început să solicite licențe de export la începutul acestui an. Atât cipul H20 al Nvidia, cât și MI380 al AMD au fost create pentru a ocoli restricțiile anterioare privind cipurile AI către China, impuse din cauza temerilor legate de securitatea națională.

Acțiunile ambelor companii au fluctuat marți.

Într-o conferință de presă susținută luni, Donald Trump a numit cipul H20 al Nvidia „depășit” și a spus că nu va permite livrarea versiunii de top Blackwell către China fără o reducere a performanței între 30% și 50%.

China este o piață cheie pentru producătorii de cipuri AI precum Nvidia și AMD.

La începutul acestui an, directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a declarat că pierderea pieței chineze ar fi „o pierdere enormă” pentru companie. El a estimat că piața de AI a Chinei va ajunge la 50 de miliarde de dolari în următorii doi-trei ani.

În weekend, un cont de pe rețelele sociale afiliat presei de stat chineze a spus că cipurile H20 nu sunt „sigure”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













