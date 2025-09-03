Cele mai moderne arme ale Chinei, cu care vrea să sperie lumea: un ”laser de înaltă energie” și tancul ”extrem de inteligent”

Stiri externe
03-09-2025 | 11:49
China, rachete, arme
AFP

China a prezentat miercuri o gamă largă de sisteme de armament avansate în toate ramurile sale militare, într-o demonstrație de forță destinată atât populației locale, cât și întregii lumi.

autor
Cristian Matei

Parada, la care au participat zeci de lideri mondiali aliniați cu Beijingul, a comemorat 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în al Doilea Război Mondial și a fost prima procesiune de o asemenea amploare organizată în ultimii șase ani.

Multe dintre noile capacități prezentate sunt concepute pentru a permite Chinei să-și proiecteze puterea militară departe de coastele sale, în contextul în care Beijingul încearcă să egaleze supremația SUA în Indo-Pacific.

Printre armele prezentate pentru prima dată s-au numărat rachete anti-navă puternice, cu rază lungă de acțiune, și rachete balistice intercontinentale (ICBM), capabile să transporte focoase nucleare în întreaga lume. De asemenea, au fost prezentate publicului pentru prima dată și unele sisteme sofisticate, de înaltă tehnologie.

Este important de menționat că majoritatea acestor arme sau platforme nu au fost demonstrate și probabil nu au fost testate în luptă, notează Business Insider. Se cunosc foarte puține lucruri despre capacitățile lor reale, analiștii bazându-se adesea pe detalii din mass-media de stat sau pe specificațiile variantelor anterioare.

Citește și
putin-kim
Putin îi mulțumește lui Kim pentru „curajul” soldaților nord-coreeni. Kim: Avem datoria de a ajuta frățește Rusia

Iată o prezentare a noilor arme pe care China le-a prezentat în cadrul paradei de Ziua Victoriei.

Două noi arme laser și-au făcut debutul

Unul dintre primele sisteme noi prezentate a fost LY-1, care pare a fi o armă cu laser. Deși a fost montat pe un camion, mass-media de stat a declarat că este destinat să fie un sistem de apărare pe portavioane.

Comentatorii paradei pentru CGTN, mass-media de stat chineză în limba engleză, au declarat că LY-1 este capabil de „distrugere de precizie și lovituri consistente”.

Ulterior, Beijingul a prezentat și o armă montată pe camion, denumită „laser de înaltă energie” de mass-media de stat, în cadrul contingentului său anti-drone.

Laserul este destinat să funcționeze împreună cu arme cu microunde pentru a doborî amenințările aeriene fără pilot.

China a lansat un nou tip de tanc avansat, pe care mass-media de stat l-a numit „extrem de inteligent”

În fruntea grupului se aflau și ceea ce CGTN a numit tancurile de nouă generație Type-100 și vehiculele de luptă Type-100.

Imaginile în prim-plan ale tancului principal de luptă indică faptul că acesta este o versiune îmbunătățită a modelului Type-99, un tanc chinezesc de a treia generație bazat pe șasiul sovietic T-72.

Naratorii CGTN au numit tancul „extrem de inteligent”, spunând că poate efectua „lupte coordonate”, dar nu au dat detalii despre ce înseamnă acest lucru.

În mod remarcabil, Type-100 pare să aibă o turelă operată de la distanță sau fără echipaj montată deasupra tunului principal, în timp ce Type-99 necesită de obicei un operator uman pentru tunul montat pe acoperiș.

China Daily, un canal media de stat, a scris ulterior că Type-100 este un tanc de generația a patra, dotat cu „turelă fără pilot, radar avansat, sistem de protecție activă, precum și tehnologie de realitate augmentată”.

S-au spus puține lucruri despre vehiculul de luptă Type-100, dar imaginile filmate cu șasiul acestuia au arătat o dronă quadcopter așezată în partea din spate a carcasei inferioare.

Au fost prezentate pentru prima dată și câteva rachete balistice intercontinentale cu capacitate nucleară

Miercuri, în centrul atenției s-a aflat DongFeng-61, considerată a fi cea mai recentă rachetă balistică intercontinentală terestră a Chinei. Se spune că DF-61 cu combustibil solid este o versiune îmbunătățită a DF-41, o rachetă lansată de pe platforme mobile pe care Beijingul o are în prezent în dotare.

Se estimează că DF-61 are o rază de acțiune de 12.000 km, sau 7.450 mile.

În plus, China a prezentat DF-31BJ, o versiune nouă, aparent îmbunătățită, a modelelor sale mai vechi de rachete balistice intercontinentale. De asemenea, a prezentat JL-1 și JL-3, rachetele balistice intercontinentale de nouă generație lansate din aer și de pe mare.

Toate aceste rachete fiind destinate transportului de arme nucleare, prezentarea de miercuri a acoperit noile intrări în toate cele trei componente ale triadei nucleare strategice a Chinei.

Apoi a venit un moment important — o nouă variantă a rachetelor balistice intercontinentale cu combustibil lichid ale Chinei.

China a prezentat apoi o imagine a DF-5C, o nouă versiune a celui mai mare ICBM al său. Acesta este destinat să fie lansat dintr-un siloz fix cu un propulsor lichid care este mai lent de pregătit, dar se preconizează că va avea o rază de acțiune de aproximativ 8.000 până la 9.300 de mile, ceea ce înseamnă că poate lovi oriunde pe teritoriul continental al SUA.

Se crede, de asemenea, că DF-5C este capabil să transporte până la 10 ogive MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles). Această capacitate permite unei singure rachete balistice intercontinentale să atace simultan mai multe locații.

Noile rachete anti-navă ale Beijingului au o rază de acțiune mare, ceea ce înseamnă că au fost probabil concepute pentru a lupta împotriva forțelor precum Marina SUA.

China a dezvăluit, de asemenea, o serie de rachete anti-navă concepute pentru a ataca nave la distanță mare, unele la viteze incredibil de dificil de contracarat de sistemele moderne de apărare aeriană.

Una dintre aceste noi platforme, YJ-20, este o rachetă balistică hibridă care se presupune că poate manevra la viteze mai mari de Mach 5, adică de cinci ori viteza sunetului. Se cunosc foarte puține lucruri despre YJ-20, care se crede a fi o variantă a YJ-21, o altă rachetă antinavă hipersonică.

O altă apariție nouă a fost YJ-15, suspectată că utilizează motoare ramjet care consumă oxigen atmosferic pentru a-și susține zborul. YJ-19, presupusă a fi o versiune mai avansată a rachetei care poate zbura la viteze hipersonice, a făcut și ea o apariție.

A apărut un nou tip de rachetă balistică chineză „Guam Killer”

China a dezvoltat de ani de zile o rachetă balistică numită DF-26, despre care se spune că poate lovi ținte terestre aflate în adâncul Pacificului de Vest. Acest lucru i-a conferit rachetei porecla de „Guam Killer”, deoarece această capacitate i-ar permite să vizeze bazele militare americane de pe insulă.

DF-26D, o variantă aparentă a rachetei destinată distrugerii navelor, a fost prezentată miercuri.

Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”

Sursa: Business Insider

Etichete: parada, China, arme, laser, tanc,

Dată publicare: 03-09-2025 11:13

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
China și-a prezentat în premieră arsenalul nuclear: ”Atu strategic pentru apărarea demnității țării”. Imagini care dau fiori
Stiri externe
China și-a prezentat în premieră arsenalul nuclear: ”Atu strategic pentru apărarea demnității țării”. Imagini care dau fiori

China și-a prezentat pentru prima dată întregul arsenal nuclear - terestru, aerian și naval, la cea mai mare paradă militară din istoria sa. Tot în premieră au fost prezentate avioanele sale invizibile pentru radar J-20S și J-35.

Putin îi mulțumește lui Kim pentru „curajul” soldaților nord-coreeni. Kim: Avem datoria de a ajuta frățește Rusia
Stiri externe
Putin îi mulțumește lui Kim pentru „curajul” soldaților nord-coreeni. Kim: Avem datoria de a ajuta frățește Rusia

Vladimir Putin i-a mulțumit lui Kim Jong Un pentru „curajul” soldaților nord-coreeni care luptă în războiul din Ucraina, în cadrul unei întâlniri dintre cei doi lideri care a avut loc miercuri în China. 

Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un
Stiri externe
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un

Xi Jinping a declarat că China este de neoprit, în discursul dinaintea uriaşei defilări militare de la Beijing care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un.

Rusia și China au semnat un contract pentru construcția unui gazoduct masiv. Șeful Gazprom: ”Cel mai mare proiect din lume”
Stiri Economice
Rusia și China au semnat un contract pentru construcția unui gazoduct masiv. Șeful Gazprom: ”Cel mai mare proiect din lume”

Compania rusă Gazprom PJSC a anunțat că a semnat un acord cu caracter juridic obligatoriu pentru construirea mult așteptatului gazoduct ”Power of Siberia 2” către China, prin Mongolia, și că va extinde livrările prin alte rute.

Recomandări
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un
Stiri externe
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un

Xi Jinping a declarat că China este de neoprit, în discursul dinaintea uriaşei defilări militare de la Beijing care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un.

Misiune FMI la București: România, sub lupa instituției financiare internaționale
Stiri actuale
Misiune FMI la București: România, sub lupa instituției financiare internaționale

O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, va efectua o vizită la Bucureşti, în perioada 3 - 12 septembrie 2025, pentru a analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti.

 

Evaziune fiscală uriașă: DNA investighează un prejudiciu de 90 milioane lei, percheziții în 9 județe
Stiri actuale
Evaziune fiscală uriașă: DNA investighează un prejudiciu de 90 milioane lei, percheziții în 9 județe

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, 47 de percheziţii într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de euro, au precizat, surse judiciare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vocea României
Vocea României: Sezonul 13 - Promo

00:29

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 03 Septembrie 2025

03:24:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28