Cele mai moderne arme ale Chinei, cu care vrea să sperie lumea: un ”laser de înaltă energie” și tancul ”extrem de inteligent”

China a prezentat miercuri o gamă largă de sisteme de armament avansate în toate ramurile sale militare, într-o demonstrație de forță destinată atât populației locale, cât și întregii lumi.

Parada, la care au participat zeci de lideri mondiali aliniați cu Beijingul, a comemorat 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în al Doilea Război Mondial și a fost prima procesiune de o asemenea amploare organizată în ultimii șase ani.

Multe dintre noile capacități prezentate sunt concepute pentru a permite Chinei să-și proiecteze puterea militară departe de coastele sale, în contextul în care Beijingul încearcă să egaleze supremația SUA în Indo-Pacific.

Printre armele prezentate pentru prima dată s-au numărat rachete anti-navă puternice, cu rază lungă de acțiune, și rachete balistice intercontinentale (ICBM), capabile să transporte focoase nucleare în întreaga lume. De asemenea, au fost prezentate publicului pentru prima dată și unele sisteme sofisticate, de înaltă tehnologie.

Este important de menționat că majoritatea acestor arme sau platforme nu au fost demonstrate și probabil nu au fost testate în luptă, notează Business Insider. Se cunosc foarte puține lucruri despre capacitățile lor reale, analiștii bazându-se adesea pe detalii din mass-media de stat sau pe specificațiile variantelor anterioare.

Iată o prezentare a noilor arme pe care China le-a prezentat în cadrul paradei de Ziua Victoriei.

Două noi arme laser și-au făcut debutul

Unul dintre primele sisteme noi prezentate a fost LY-1, care pare a fi o armă cu laser. Deși a fost montat pe un camion, mass-media de stat a declarat că este destinat să fie un sistem de apărare pe portavioane.

Comentatorii paradei pentru CGTN, mass-media de stat chineză în limba engleză, au declarat că LY-1 este capabil de „distrugere de precizie și lovituri consistente”.

Ulterior, Beijingul a prezentat și o armă montată pe camion, denumită „laser de înaltă energie” de mass-media de stat, în cadrul contingentului său anti-drone.

Laserul este destinat să funcționeze împreună cu arme cu microunde pentru a doborî amenințările aeriene fără pilot.

China a lansat un nou tip de tanc avansat, pe care mass-media de stat l-a numit „extrem de inteligent”

În fruntea grupului se aflau și ceea ce CGTN a numit tancurile de nouă generație Type-100 și vehiculele de luptă Type-100.

Imaginile în prim-plan ale tancului principal de luptă indică faptul că acesta este o versiune îmbunătățită a modelului Type-99, un tanc chinezesc de a treia generație bazat pe șasiul sovietic T-72.

Naratorii CGTN au numit tancul „extrem de inteligent”, spunând că poate efectua „lupte coordonate”, dar nu au dat detalii despre ce înseamnă acest lucru.

În mod remarcabil, Type-100 pare să aibă o turelă operată de la distanță sau fără echipaj montată deasupra tunului principal, în timp ce Type-99 necesită de obicei un operator uman pentru tunul montat pe acoperiș.

China Daily, un canal media de stat, a scris ulterior că Type-100 este un tanc de generația a patra, dotat cu „turelă fără pilot, radar avansat, sistem de protecție activă, precum și tehnologie de realitate augmentată”.

S-au spus puține lucruri despre vehiculul de luptă Type-100, dar imaginile filmate cu șasiul acestuia au arătat o dronă quadcopter așezată în partea din spate a carcasei inferioare.

Au fost prezentate pentru prima dată și câteva rachete balistice intercontinentale cu capacitate nucleară

Miercuri, în centrul atenției s-a aflat DongFeng-61, considerată a fi cea mai recentă rachetă balistică intercontinentală terestră a Chinei. Se spune că DF-61 cu combustibil solid este o versiune îmbunătățită a DF-41, o rachetă lansată de pe platforme mobile pe care Beijingul o are în prezent în dotare.

Se estimează că DF-61 are o rază de acțiune de 12.000 km, sau 7.450 mile.

În plus, China a prezentat DF-31BJ, o versiune nouă, aparent îmbunătățită, a modelelor sale mai vechi de rachete balistice intercontinentale. De asemenea, a prezentat JL-1 și JL-3, rachetele balistice intercontinentale de nouă generație lansate din aer și de pe mare.

Toate aceste rachete fiind destinate transportului de arme nucleare, prezentarea de miercuri a acoperit noile intrări în toate cele trei componente ale triadei nucleare strategice a Chinei.

Apoi a venit un moment important — o nouă variantă a rachetelor balistice intercontinentale cu combustibil lichid ale Chinei.

China a prezentat apoi o imagine a DF-5C, o nouă versiune a celui mai mare ICBM al său. Acesta este destinat să fie lansat dintr-un siloz fix cu un propulsor lichid care este mai lent de pregătit, dar se preconizează că va avea o rază de acțiune de aproximativ 8.000 până la 9.300 de mile, ceea ce înseamnă că poate lovi oriunde pe teritoriul continental al SUA.

Se crede, de asemenea, că DF-5C este capabil să transporte până la 10 ogive MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles). Această capacitate permite unei singure rachete balistice intercontinentale să atace simultan mai multe locații.

Noile rachete anti-navă ale Beijingului au o rază de acțiune mare, ceea ce înseamnă că au fost probabil concepute pentru a lupta împotriva forțelor precum Marina SUA.

China a dezvăluit, de asemenea, o serie de rachete anti-navă concepute pentru a ataca nave la distanță mare, unele la viteze incredibil de dificil de contracarat de sistemele moderne de apărare aeriană.

Una dintre aceste noi platforme, YJ-20, este o rachetă balistică hibridă care se presupune că poate manevra la viteze mai mari de Mach 5, adică de cinci ori viteza sunetului. Se cunosc foarte puține lucruri despre YJ-20, care se crede a fi o variantă a YJ-21, o altă rachetă antinavă hipersonică.

O altă apariție nouă a fost YJ-15, suspectată că utilizează motoare ramjet care consumă oxigen atmosferic pentru a-și susține zborul. YJ-19, presupusă a fi o versiune mai avansată a rachetei care poate zbura la viteze hipersonice, a făcut și ea o apariție.

A apărut un nou tip de rachetă balistică chineză „Guam Killer”

China a dezvoltat de ani de zile o rachetă balistică numită DF-26, despre care se spune că poate lovi ținte terestre aflate în adâncul Pacificului de Vest. Acest lucru i-a conferit rachetei porecla de „Guam Killer”, deoarece această capacitate i-ar permite să vizeze bazele militare americane de pe insulă.

DF-26D, o variantă aparentă a rachetei destinată distrugerii navelor, a fost prezentată miercuri.

