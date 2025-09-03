Putin îi mulțumește lui Kim pentru „curajul” soldaților nord-coreeni. Kim: Avem datoria de a ajuta frățește Rusia

Vladimir Putin i-a mulțumit lui Kim Jong Un pentru „curajul” soldaților nord-coreeni care luptă în războiul din Ucraina, în cadrul unei întâlniri dintre cei doi lideri care a avut loc miercuri în China.

În comentarii preluate de agențiile de presă de stat din Rusia, Putin a descris, de asemenea, parada militară a lui Xi Jinping drept „brilantă”.

Putin și Kim s-au întâlnit la casa de oaspeți de stat Diaoyutai, după ce au călătorit acolo împreună, în aceeași mașină, venind de la o recepție, potrivit Kremlinului.

Putin le-a mulțumit miilor de soldați nord-coreeni care luptă pentru Moscova pentru „eliberarea” regiunii Kursk, capturată de Ucraina vara trecută în urma unei incursiuni fulgerătoare. Rusia a respins forțele ucrainene din acea regiune în aprilie.

Putin a declarat că soldații nord-coreeni au luptat „cu curaj și eroism” și că Rusia nu va uita niciodată acest lucru.

Kim: Coreea de Nord are datoria de a ajuta frățește Rusia

În cadrul întâlnirii cu Vladimir Putin, Kim Jong Un a declarat că Coreea de Nord are o „datorie frățească” de a ajuta Rusia și că cele două națiuni vor discuta despre dezvoltarea relațiilor bilaterale.

El i-a mulțumit lui Putin pentru laudele aduse soldaților nord-coreeni care luptă în Ucraina și a afirmat că, dacă Phenianul poate ajuta Rusia, o va face.

Deși nu a menționat explicit războiul, Kim a lăsat să se înțeleagă că este dispus să trimită mai mulți soldați sau resurse pentru efortul de război al Rusiei în Ucraina.

El a spus:

„Dacă există ceva ce pot face pentru dumneavoastră și pentru poporul Rusiei, dacă este nevoie de mai mult, voi considera acest lucru o datorie frățească, o obligație pe care trebuie cu siguranță să ne-o asumăm, și voi fi pregătit să fac tot ce este posibil pentru a ajuta.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













