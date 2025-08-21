Cel puţin un mort şi 14 răniţi în atacuri ruse în vestul Ucrainei. Zeci de clădiri rezidenţiale au fost avariate

21-08-2025 | 09:24
Ucraina, Zaporojie
AFP

Cel puţin o persoană a fost ucisă la Liov, iar alte peste zece au fost rănite în regiune în atacuri importante cu dronă şi rachetă în mai multe oraşe din vestul Ucrainei, anunţă autorităţile locale, relatează AFP.

 

Mihaela Ivăncică

”O persoană a fost ucisă şi două au fost rănite în urma unui atac cu drone şi rachete de croazieră la Liov”, cel mai mare oraş din vestul Ucrainei, anunţă un bilanţ preliminar pe Telegram şeful Administraţiei Militare regionale Makskim Koziţkii.

”Zeci de clădiri rezidenţiale au fost avariate”, precizează el.

