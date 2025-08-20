Giorgia Meloni propune garanţii rapide de securitate pentru Ucraina. Planul ei imită mecanismul NATO

Stiri externe
20-08-2025 | 22:54
meloni
Shutterstock

Liderii europeni discută o garanţie de securitate pentru Ucraina care ar obliga aliaţii Kievului să decidă în termen de 24 de ore dacă vor acorda sprijin militar ţării în cazul unui nou atac al Rusiei.

autor
Sabrina Saghin

Este o propunere ce echivalează cu o clauză de apărare colectivă similară celei din Tratatul NATO, dar care nu prevede aderarea efectivă la alianţă, şi este promovată de premierul italian Giorgia Meloni.

Aceasta se numără printre o serie de opţiuni care sunt elaborate în contextul în care liderii europeni profită de impulsul creat după ce preşedintele Donald Trump a acceptat să susţină garanţiile de securitate pentru ţara devastată de război, scrie Bloomberg.

Planul italian recunoaşte că aderarea Ucrainei la NATO nu este posibilă, dar ar oferi un mecanism de asistenţă colectivă ca cea mai bună opţiune, potrivit unor persoane familiarizate cu deliberările.

Deşi opţiunea unui „NATO” mai „light” ar fi cu mult sub angajamentul de apărare colectivă al alianţei militare prevăzut la articolul 5 din Carta NATO, aceasta ar obliga ţările care au semnat acorduri bilaterale cu Ucraina să se consulte rapid pentru a decide asupra unui răspuns în caz de atac, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit să rămână anonime.

Citește și
Georgia Meloni
Italia vrea să rezolve criza din penitenciare. Ce prevede planul Giorgiei Meloni

Opţiunile ar include apoi furnizarea de sprijin rapid şi susţinut pentru apărarea Kievului, asistenţă economică, consolidarea armatei ucrainene, precum şi impunerea de sancţiuni împotriva Rusiei, au afirmat sursele.

Nu a fost clar imediat dacă planul ar implica şi trimiterea de trupe în Ucraina de către ţări europene individuale, menţionează Bloomberg.

După întâlnirea de luni de la Casa Albă, oficialii europeni s-au apucat să elaboreze garanţii de securitate, inclusiv un plan de trimitere a trupelor franceze şi britanice în Ucraina, ca parte a unui potenţial acord de pace. Trump a exclus trimiterea de soldaţi americani în Ucraina, dar a spus că SUA ar putea oferi sprijin aerian.

Nu este clar cum se încadrează propunerea Meloni în discuţie. O opţiune pentru mecanismul propus de guvernul ei ar fi un acord bilateral între Roma şi Kiev, semnat în 2024, care conţine acorduri de securitate reciprocă ca model, au spus sursele. Discuţiile sunt în curs şi pot suferi modificări, au avertizat sursele.

Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a declarat miercuri pentru ziarul italian La Repubblica că ideea lui Meloni „este că NATO – ca alianţă defensivă – ar putea asigura protecţia unei ţări străine precum Ucraina. Alternativ, fiecare ţară ar putea să se angajeze să facă acest lucru. În cele din urmă, se va alege cel mai bun mecanism. Cu siguranţă, cu NATO, ar fi garantată o forţă de descurajare superioară”, a explicat Crosetto.

Meloni, văzută de Trump ca un „mare lider”

Meloni a fost primul lider care a propus ca Ucraina să beneficieze de aceleaşi garanţii de securitate ale NATO fără a deveni membru efectiv, o combinaţie ce i-a lăsat perplecşi pe unii diplomaţi aliaţi. În martie, ea a declarat că aceasta ar fi o soluţie mai durabilă decât trimiterea de trupe pe teren.

Articolul 5, piatra de temelie a NATO, prevede protecţia reciprocă în cazul unui atac asupra oricărui membru al pactului atlantic.

Rusia s-a opus ferm aderării Ucrainei la NATO şi a declarat că această perspectivă este unul dintre motivele pentru care a iniţiat o invazie pe scară largă în 2022.

Meloni – care conduce al patrulea guvern cu cea mai lungă durată de mandat din Italia şi este o aliată de lungă durată al lui Zelenski – s-a angajat de câteva luni într-un adevărat exerciţiu de echilibristică, în încercarea de a-l avea pe Trump de partea sa, menţinând în acelaşi timp sprijinul pentru Kiev, şi s-a propus ca „punte de legătură” între cele două maluri ale Atlanticului.

Deşi Meloni şi tabăra ei au fost iniţial consternate în privat de mişcările seismice ale lui Trump în politica externă, relaţia s-a îmbunătăţit semnificativ în ultimele luni, potrivit Bloomberg.

„A servit acolo o perioadă lungă de timp în comparaţie cu alţii, ei nu rezistă foarte mult, tu ai rezistat mult timp, vei rămâne acolo mult timp”, a complimentat-o Trump luni, la Washington, pe Meloni prezentând-o ca „un mare lider şi o sursă de inspiraţie”.

„Mă bucur că vom începe de la o propunere, care este, să spunem, după modelul articolului 5 şi care a fost italiană la început. Suntem întotdeauna gata să prezentăm propunerile noastre pentru pace, pentru dialog – este ceva ce trebuie să construim împreună”, a spus Giorgia Meloni.

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, donald trump, giorgia meloni,

Dată publicare: 20-08-2025 22:54

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Motivul pentru care premierul Italiei nu susține recunoașterea statului Palestina înainte de înființare
Stiri externe
Motivul pentru care premierul Italiei nu susține recunoașterea statului Palestina înainte de înființare

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat sâmbătă că recunoaşterea statului Palestina înainte de înfiinţarea lui ar putea fi contraproductivă.

Italia vrea să rezolve criza din penitenciare. Ce prevede planul Giorgiei Meloni
Stiri externe
Italia vrea să rezolve criza din penitenciare. Ce prevede planul Giorgiei Meloni

Guvernul italian condus de Giorgia Meloni a prezentat un plan pentru reducerea suprapopulării din închisori, problemă asociată cu un val de sinucideri în rândul deținuților și cu revolte recente din centrele de detenție.

Politico: Giorgia Meloni vrea mai mulți oameni în închisoare. Ce o împiedică, de fapt
Stiri externe
Politico: Giorgia Meloni vrea mai mulți oameni în închisoare. Ce o împiedică, de fapt

Premierul italian Giorgia Meloni se pregătește să trimită mai mulți oameni la închisoare prin măsurile sale de reprimare a legii și ordinii, însă închisorile din țară nu sunt în stare să primească mai mulți deținuți.

Recomandări
Nunțile și botezurile, în vizorul ANAF. Organizatorii trebuie să raporteze inclusiv numărul invitaților și prețul meniului
Stiri actuale
Nunțile și botezurile, în vizorul ANAF. Organizatorii trebuie să raporteze inclusiv numărul invitaților și prețul meniului

Organizatorii nunților, botezurilor sau petrecerilor de firme au intrat în vizorul ANAF.

Tichetele de energie, valabile până în martie 2026. Cum poți obține compensări și pentru lunile iulie și august
Stiri Sociale
Tichetele de energie, valabile până în martie 2026. Cum poți obține compensări și pentru lunile iulie și august

Românii cu venituri mici care se încadrează pentru a obține vouchere pentru energie se pot înscrie începând de miercuri, 20 august, pe platforma special concepută.

Reformă în sistemul sanitar. Ce schimbări aduc măsurile puse de Ministerul Sănătății în dezbatere publică
Stiri Sanatate
Reformă în sistemul sanitar. Ce schimbări aduc măsurile puse de Ministerul Sănătății în dezbatere publică

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri seară punerea în dezbatere publică a documentului care aduce reforma în sistemul sanitar, modificând condiţiile pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, dar şi a celei de manager.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 August 2025

46:09

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12