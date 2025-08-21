Kim Jong Un a salutat trupele sale „eroice” trimise în sprijinul Rusiei, în războiul cu Ucraina

21-08-2025 | 07:33
Kim Jong Un
kcnawatch.org

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a lăudat trupele regimului trimise în sprijinul Rusiei, în cadrul unei reuniuni cu comanda militară, a relatat joi agenția de presă a regimului, citată de AFP.

Ioana Andreescu

Kim Jong Un „și-a exprimat încurajările călduroase” ofițerilor și soldaților care servesc în regiunea Kursk din Rusia, a indicat agenția oficială KCNA.

„Avem o armată eroică”, a declarat Kim Jong Un într-un discurs adresat membrilor comandamentului militar nord-coreean în capitala Phenian.

„Armata noastră face acum ceea ce trebuie să facă și ceea ce trebuie făcut. Va continua să facă acest lucru și în viitor”, a adăugat el.

Declarațiile liderului nord-coreean vin în contextul în care președintele american Donald Trump își intensifică eforturile, până acum fără succes, de a rezolva conflictul dintre Rusia și Ucraina, după ce a purtat discuții mediatizate cu liderii celor două țări în ultimele zile.

Dar președintele rus Vladimir Putin, care a calificat trupele nord-coreene drept „eroice” săptămâna trecută, a evitat până în prezent să se întâlnească cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru discuții de pace.

Rusia și Coreea de Nord și-au consolidat recent legăturile

Rusia și Coreea de Nord și-au consolidat recent legăturile, cele două țări semnând un pact de apărare reciprocă anul trecut, în timpul unei vizite a președintelui rus în țară.

În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată că a trimis un contingent de soldați pe linia frontului din Ucraina, alături de trupele ruse.

Serviciile secrete din Coreea de Sud și din țările occidentale au afirmat că Phenianul a trimis peste 10.000 de soldați în regiunea Kursk în 2024, precum și obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune.

Aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși și mii au fost răniți în timp ce luptau pentru Rusia, potrivit Seulului.

Sursa: News.ro

