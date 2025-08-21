Donald Trump dă înapoi. Nu trimite trupe americane în Ucraina și spune că Putin ar putea să nu vrea o înțelegere

Donald Trump dă înapoi și exclude trimiterea de trupe americane în Ucraina, așa cum a sugerat în timpul întâlnirii cu liderii europeni, de la începutul săptămânii.

Iar întâlnirea dintre Zelenski și Putin, prezentată de Trump ca sigură, devine tot mai incertă. Între timp, rușii au lansat un nou atac masiv cu drone asupra capitalei ucrainene. Miercuri-noapte, sute de locuitori din Kiev au fost nevoiți să se refugieze la metrou.

O dronă militară de recunoaștere a eșuat și a ajuns pe țărm, pe plaja Harmani din Sozopol, Bulgaria, frecventată inclusiv de turiști români. Chiar unii dintre ei au sunat la numărul de urgență și au alertat autoritățile bulgare.

Incidentul are loc după ce o altă dronă rusească a ajuns din nou pe teritoriul Poloniei

Potrivit autorităților poloneze, ar fi vorba de o variantă rusească a dronei iraniene Shahed, care a căzut și a explodat pe un câmp, în estul Poloniei.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministrul apărării din Polonia: „Aceasta a fost o altă provocare a Federației Ruse, este vorba despre o dronă rusească. Trebuie să remarcăm că totul s-a întâmplat în timp ce au loc negocieri de pace.”

În acest timp, peste Ocean, președintele Trump dă asigurări că Vladimir Putin dorește o întâlnire cu Volodimir Zelenski, deși este evident că Moscova se eschivează.

Donald Trump, președinte SUA: „Dacă pot salva de la moarte 7.000 de oameni pe săptămână (în războiul din Ucraina), știi, încerc să ajung în... Rai. Dacă e să ajung în Rai, atunci asta ar fi o cale.”

Reporter: „Președintele glumea sau chiar există vreo motivație spirituală în spatele încercărilor sale de a obține un acord de pace?”

Karoline Leavitt, purtător de cuvânt al Casei Albe: „Cred că președintele vorbea serios. Cred că vrea să ajungă în Rai și sper că noi toți de aici vom ajunge în Rai.”

Donald Trump, președinte SUA: „Sper că președintele Putin va fi drăguț, iar dacă nu va fi, se va afla într-o situație dificilă. Și sper de asemenea că președintele Zelenski va face ceea ce este de făcut, trebuie să dea dovadă și de puțină flexibilitate.”

Reporter: „Rusia continuă să atace Ucraina. Ce dovezi primește președintele de la Putin că ar vrea să-l întâlnească pe Zelenski?”

Karoline Leavitt, purtător de cuvânt al Casei Albe: „Păi i-a spus (Putin) asta ieri, la telefon.”

În schimb, la Moscova, apropiații lui Putin par să transmită cu totul altceva și, ca de obicei, arată cu degetul spre Uniunea Europeană.

Declarația lui Serghei Lavrov

Serghei Lavrov, ministru al afacerilor externe al Federației Ruse: „Ce pași diplomatici ați observat din partea Uniunii Europene? Până acum, vedem doar o escaladare destul de agresivă a situației, încercări destul de stângace și lipsite de etică de a schimba poziția administrației Trump și a președintelui SUA personal. Președintele a declarat de mai multe ori că suntem pregătiți să lucrăm în orice format, cu înțelegerea că munca va fi onestă și nu se va limita la tentativele liderilor principalelor țări europene de a crea condiții pentru a implica din nou Statele Unite în campania lor agresivă.”

La fel de neclară rămâne și chestiunea garanțiilor de securitate, vitale pentru Ucraina. Ideea desfășurării unui contingent de trupe străine a fost intens promovată de Emmanuel Macron și Keir Starmer, care au creat și o așa-numită „coaliție a voluntarilor”, alcătuită din țări dispuse să contribuie la securitatea Ucrainei după încheierea războiului.

Donald Trump, președinte SUA: „Franța și Germania și alte câteva țări, Marea Britanie, sunt dispuse să trimită trupe pe teren. Sincer nu cred că asta va fi o problemă pentru Putin. Cred că Putin s-a săturat de război. Dar nu se știe niciodată. În următoarele săptămâni vom afla ce intenții are președintele Putin. Este posibil să nu vrea să încheie o înțelegere.”

Reporter: „Domnule președinte, ce asigurări ne puteți da că nu vor fi trimise trupe americane în Ucraina să apere granița Ucrainei?”

Donald Trump, președinte SUA: „Păi aveți cuvântul meu, iar eu sunt președintele. E suficient. Uite ce e, putem să jucăm sceneta amabilității, dar Rusia e o mare putere militară, vă place sau nu. Nu faci război cu o țară ca Rusia. Nu te pui cu o națiune de 10 ori mai mare și mai puternică decât tine.”

Ben Hodges, fost comandant al trupelor SUA din Europa: „Această administrație nu înțelege miza și cauzele războiului. Nu înțelege nici care e treaba cu NATO. Ce mama naibii sunt «garanțiile de securitate similare celor pentru membrii NATO»? Ori ești în NATO, ori nu ești.”

Pe de altă parte, agenția Bloomberg dezvăluie că Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orban, luni, după discuțiile cu Volodimir Zelenski și liderii europeni, pentru a-l întreba de ce blochează negocierile pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Șefa Comisiei Europene a declarat că integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană ar fi în sine o garanție de securitate pentru Kiev.

