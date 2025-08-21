Acţiunile companiilor europene de apărare continuă să scadă, pe fondul speranţelor de încetare a focului în Ucraina

21-08-2025 | 07:12
Trei ani de război în Ucraina
Profimedia

Acțiunile companiilor de apărare din Europa au scăzut miercuri, după discuțiile dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și lideri europeni, care au alimentat speranțele pentru o pauză în conflict.

Ioana Andreescu

Indicele Stoxx Europe Aerospace and Defense a pierdut 1,13%, după declinul de 2,6% consemnat marți, pe care analiștii Deutsche Bank l-au pus pe seama „speculațiilor privind un posibil progres diplomatic”.

Performanța burselor europene a fost mixtă. FTSE 100 din Marea Britanie a urcat cu 1,08%, atingând pentru a doua zi consecutiv un nou maxim istoric, impulsionat de compania medicală Convatec, care a anunțat un program de răscumpărare de acțiuni de până la 300 milioane de dolari.

În schimb, CAC 40 de la Paris a coborât cu 0,08%, iar DAX din Frankfurt cu 0,6%. Sectorul tehnologic a fost printre cele mai slabe, în linie cu pierderile de pe Wall Street.

Piețele au reacționat și la datele privind inflația din Marea Britanie

Piețele au reacționat și la datele privind inflația din Marea Britanie, care a depășit așteptările, ajungând la 3,8% în iulie. Deși analiștii anticipează că Banca Angliei ar putea menține dobânda de politică monetară neschimbată până la finalul anului, lira sterlină s-a depreciat cu aproximativ 0,3% față de dolarul american și euro.

Potrivit lui Sanjay Raja, economist-șef pentru Marea Britanie la Deutsche Bank, surpriza a venit din metoda de colectare a datelor de către Oficiul Național de Statistică, care a coincis cu perioada vacanțelor de vară. Prețurile pentru biletele de avion au urcat cu 30% față de luna precedentă – cel mai mare avans lunar din 2001 încoace.

Raja a subliniat că această evoluție ar putea să se corecteze în următoarea lună, dar a avertizat că există în continuare presiuni inflaționiste, ceea ce pune Banca Angliei într-o „dilemă incomodă” între inflația ridicată și slăbiciunea pieței muncii.

