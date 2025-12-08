Cel puţin un mort şi 12 răniţi în noi atacuri cu drone ruseşti asupra Ucrainei. Printre victime se numără și copii

Stiri externe
08-12-2025 | 11:06
Ucraina, Zaporojie
AFP

Cel puţin o persoană a fost ucisă şi alte 12 au fost rănite în noi atacuri cu drone ruseşti asupra Ucrainei, au anunţat luni autorităţile locale, informează dpa.

autor
Mihaela Ivăncică

Un bărbat de 51 de ani a murit din cauza rănilor suferite în urma unui atac care a vizat regiunea Dnipropetrovsk, din estul Ucrainei, unde alte cinci persoane au fost rănite, inclusiv o fată de 13 ani şi un băiat de 14 ani, au declarat autorităţile.

În regiunea Sumî, din nord-estul Ucrainei, o clădire rezidenţială cu mai multe etaje a fost lovită într-un atac cu drone, rănind şapte civili, au declarat oficialii.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească luni la Londra cu aliaţii săi europeni pentru a discuta o propunere a SUA care vizează încheierea războiului, început după invazia lansată de Rusia în februarie 2022.

Discuţiile au loc în prezent între oficiali ucraineni şi americani, pe de o parte, şi între SUA şi Rusia, pe de altă parte, fără implicarea directă a Europei.

Citește și
Keith Kellogg si Donald Trump
Emisarul lui Trump spune că pacea în Ucraina este „foarte aproape”. Două obstacole majore blochează acordul final

Ucraina se apără împotriva invaziei Rusiei de peste trei ani şi jumătate, cu sprijinul partenerilor occidentali.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a devenit noul primar general al Capitalei. Surpriza este plasarea candidatului independent suținut de AUR

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi,

Dată publicare: 08-12-2025 11:06

Articol recomandat de sport.ro
Salah e istorie! Liverpool aduce înlocuitorul egipteanului din Spania. Detaliile mutării, spectaculoase
Salah e istorie! Liverpool aduce înlocuitorul egipteanului din Spania. Detaliile mutării, spectaculoase
Citește și...
Donald Trump: Sunt dezamăgit că Zelenski nu a citit încă propunerea de pace pentru Ucraina. Îi convine Rusiei
Stiri externe
Donald Trump: Sunt dezamăgit că Zelenski nu a citit încă propunerea de pace pentru Ucraina. Îi convine Rusiei

Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara omologului său ucrainean Volodimir Zelenski că „nu a citit propunerea” de pace privind Ucraina, prezentată în urmă cu trei săptămâni de Washington, relatează AFP.

 

Emisarul lui Trump spune că pacea în Ucraina este „foarte aproape”. Două obstacole majore blochează acordul final
Stiri externe
Emisarul lui Trump spune că pacea în Ucraina este „foarte aproape”. Două obstacole majore blochează acordul final

Un acord pentru încetarea războiului din Ucraina este „foarte aproape” spune, emisarul lui Donald Trump Keith Kellogg.

Afirmație îngrijorătoare. SUA ar putea înceta sprijinul pentru efortul de război al Ucrainei, avertizează Donald Trump Jr.
Stiri externe
Afirmație îngrijorătoare. SUA ar putea înceta sprijinul pentru efortul de război al Ucrainei, avertizează Donald Trump Jr.

Donald Trump ar putea renunţa la războiul din Ucraina, a declarat fiul cel mare al preşedintelui american într-o conferinţă din Orientul Mijlociu, scrie The Guardian, potrivit News.ro.

Unde greșește Occidentul: Războiul din Ucraina nu se dă doar pentru pământ
Stiri externe
Unde greșește Occidentul: Războiul din Ucraina nu se dă doar pentru pământ

Occidentul continuă să interpreteze greșit obiectivele Kremlinului. Rusia nu luptă pentru 30-50 km din Donbas, ci pentru obiective mult mai profunde. Iar asta explică de ce Putin nu vrea să pună capăt acum războiului.

AIEA solicită lucrări la Cernobîl, unde structura protectoare şi-a pierdut „funcţiile de siguranţă”
Stiri externe
AIEA solicită lucrări la Cernobîl, unde structura protectoare şi-a pierdut „funcţiile de siguranţă”

AIEA anunță că structura de protecție de la Cernobîl și-a pierdut funcțiile primare de siguranță după un bombardament din februarie, constatând acest lucru în urma unei evaluări făcute în Ucraina la începutul lunii decembrie.

Recomandări
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund
Alegeri locale 2025
Rezultate finale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund

Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei. Candidat al Partidului Național Liberal, Ciprian Ciucu a fost ales de peste 211.000 de bucureșteni cu drept de vot, adică peste 36%.

Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi
Stiri Politice
Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi. Decizia vine după ce s-au constatat disfuncţionalităţi privind utilizarea banilor europeni.

Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după victoria de la București: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”
Alegeri locale 2025
Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, după victoria de la București: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, după publicarea rezultatelor finale ale alegerilor, și le-a mulțumit bucureștenilor pentru sprijin.

Top citite
1 vot
Inquam Photos / George Călin
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău - rezultate finale
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Patru zodii pe care primesc vești importante în carieră în săptămâna 8-14 decembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Decembrie 2025

03:32:45

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Superspeed
S9E30

22:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28