Cel puţin un mort şi 12 răniţi în noi atacuri cu drone ruseşti asupra Ucrainei. Printre victime se numără și copii

Cel puţin o persoană a fost ucisă şi alte 12 au fost rănite în noi atacuri cu drone ruseşti asupra Ucrainei, au anunţat luni autorităţile locale, informează dpa.

Un bărbat de 51 de ani a murit din cauza rănilor suferite în urma unui atac care a vizat regiunea Dnipropetrovsk, din estul Ucrainei, unde alte cinci persoane au fost rănite, inclusiv o fată de 13 ani şi un băiat de 14 ani, au declarat autorităţile.

În regiunea Sumî, din nord-estul Ucrainei, o clădire rezidenţială cu mai multe etaje a fost lovită într-un atac cu drone, rănind şapte civili, au declarat oficialii.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească luni la Londra cu aliaţii săi europeni pentru a discuta o propunere a SUA care vizează încheierea războiului, început după invazia lansată de Rusia în februarie 2022.

Discuţiile au loc în prezent între oficiali ucraineni şi americani, pe de o parte, şi între SUA şi Rusia, pe de altă parte, fără implicarea directă a Europei.

Ucraina se apără împotriva invaziei Rusiei de peste trei ani şi jumătate, cu sprijinul partenerilor occidentali.

