Donald Trump: Sunt dezamăgit că Zelenski nu a citit încă propunerea de pace pentru Ucraina. Îi convine Rusiei

Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara omologului său ucrainean Volodimir Zelenski că „nu a citit propunerea” de pace privind Ucraina, prezentată în urmă cu trei săptămâni de Washington, relatează AFP.

„Am discutat cu preşedintele (rus Vladimir) Putin, am discutat cu liderii ucraineni – în special cu Zelenski, preşedintele Zelenski – şi trebuie să spun că sunt puţin dezamăgit că preşedintele Zelenski nu a citit încă propunerea” americană pentru o soluţionare a conflictului din Ucraina, a spus preşedintele american, întrebat de jurnalişti la un eveniment la Washington.

„Îi convine Rusiei, ştiţi, cred că Rusia ar prefera să aibă toată ţara”, dar „nu sunt sigur că îi convine lui Zelenski”, a mai spus Donald Trump.

De la prezentarea planului american, în urmă cu aproape trei săptămâni, au avut loc mai multe runde de negocieri cu ucrainenii la Geneva şi în Florida, în încercarea de a modifica textul în favoarea Kievului.

Documentul a fost prezentat marţi şi lui Vladimir Putin, în timpul unei vizite la Moscova a emisarului oficial american Steve Witkoff şi a lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui american şi mediator informal.

Puţine detalii au fost divulgate cu privire la acest plan modificat, după ce versiunea iniţială a fost percepută de Kiev şi de europeni ca fiind în mare măsură favorabilă Rusiei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













