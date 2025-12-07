AIEA solicită lucrări la Cernobîl, unde structura protectoare şi-a pierdut „funcţiile de siguranţă”

07-12-2025 | 11:28
cernobil
Maxar/Getty

AIEA anunță că structura de protecție de la Cernobîl și-a pierdut funcțiile primare de siguranță după un bombardament din februarie, constatând acest lucru în urma unei evaluări făcute în Ucraina la începutul lunii decembrie.

Ioana Andreescu

Structura metalică, lovită la jumătatea lunii februarie de o dronă rusă explozivă, potrivit Kievului, a fost instalată în 2016 şi inaugurată oficial în 2019, acoperind reactorul care a explodat în aprilie 1986, cel mai grav accident nuclear din istorie. Ea protejează un prim sarcofag construit de sovietici, potrivit AFP.

Arcul protector și-a pierdut funcțiile primare de siguranță

Misiunea AIEA a confirmat că arcul protector „şi-a pierdut funcţiile de siguranţă primare, inclusiv capacitatea de izolare”, subliniază AIEA în ultimul său raport publicat la sfârşitul săptămânii. Cu toate acestea, ea constată că „nu au existat daune permanente la structurile portante sau la sistemele de monitorizare”.

„Au fost efectuate reparaţii temporare limitate la acoperiş, dar o restaurare rapidă şi completă rămâne esenţială pentru a preveni deteriorarea suplimentară şi pentru a garanta siguranţa nucleară pe termen lung”, a declarat directorul general al organizaţiei ONU, Rafael Grossi, citat în raport.

Reparații temporare și planuri pentru restaurare completă în 2026

AIEA a precizat că situl va întreprinde reparaţii temporare suplimentare pentru a sprijini restabilirea funcţiei de izolare a arcului protector în 2026, cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), „deschizând calea către o restaurare completă odată ce conflictul cu Rusia va lua sfârşit”.

Sursa: News.ro

Etichete: centrala nucleara, cernobil, AIEA,

Dată publicare: 07-12-2025 11:28

Scutul de protecție al centralei nucleare de la Cernobîl nu își mai poate asigura funcția de siguranță după avariile provocate de un atac cu drone atribuit Rusiei, avertizează AIEA.

