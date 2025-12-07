Emisarul lui Trump spune că pacea în Ucraina este „foarte aproape”. Două obstacole majore blochează acordul final

Un acord pentru încetarea războiului din Ucraina este „foarte aproape” spune, emisarul lui Donald Trump Keith Kellogg.

Dar trebuie rezolvate două probleme majore: viitorul regiunii Donbas și situația centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, controlată acum de ruși.

Luni, Volodimir Zelenski se va întâlni la Londra cu premierul britanic președintele francez și cancelarul german.

Rusia și-a continuat bombardamentele asupra Ucrainei, la doar câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a avut un apel telefonic „foarte constructiv” cu echipa de negociere a lui Donald Trump, după trei zile de discuții în Florida.

Însă, semnele unui progres real sunt puține. Potrivit jurnaliștilor de la Axios, discuțiile dintre americani și ucraineni privind chestiunile teritoriale au fost dificile, întrucât Rusia cere ca Ucraina să se retragă din părți ale Donbasului pe care le controlează în prezent.

Trimisul special al lui Trump în Ucraina, Keith Kellogg, e optimist.

Keith Kellogg, trimisul lui Donald Trump în Ucraina: „Cred că ultimii 10 metri pentru a încheia acest conflict sunt cei mai grei, dar ne mai rămân doar câteva probleme de rezolvat. Prima problemă e legată de aspectele teritoriale, în principal de regiunea Donbas, apoi e vorba de centrala nucleară de la Zaporojie. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla, dar suntem foarte, foarte aproape”.



Conform propunerilor iniţiale ale Statelor Unite, centrala nucleară Zaporojie ar urma să fie repornită sub supravegherea Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, iar energia electrică să fie distribuită în mod egal între Rusia şi Ucraina.

Cât despre regiunea Donbas, Rusia o controlează în proporție de aproape 88 la sută.

O jurnalistă Sky News a fost primită într-un buncăr al soldaților ucraineni.

Deborah Haines, corespondent Sky News în Ucraina: „Ne aflăm în sediul secret al batalionului Azov, din Donbas. Este adânc îngropat sub pământ. (Ucrainenii) au amenajat întreaga zonă. A durat câteva luni. Puteți observa că pereții și podeaua sunt căptușiți cu lemn. Deasupra noastră este beton armat, pentru a-i proteja de drone și rachete. Aici e zona principală, centrul de comandă. Nu avem voie să intrăm, dar puteți vedea soldați în interior monitorizând ecranele. Analizează imaginile filmate cu drone sau cu alte camere video care monitorizează mișcările de la sol și coordonează operațiunile pentru a contracara încercările rușilor de a avansa”.



Pe de altă parte, China și Rusia au încheiat cea de-a treia rundă de exerciții militare comune, desfășurate pe teritoriul rus.



