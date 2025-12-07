Unde greșește Occidentul: Războiul din Ucraina nu se dă doar pentru pământ

07-12-2025
soldati ucraina
Occidentul continuă să interpreteze greșit obiectivele Kremlinului. Rusia nu luptă pentru 30-50 km din Donbas, ci pentru obiective mult mai profunde. Iar asta explică de ce Putin nu vrea să pună capăt acum războiului.

Kievul consideră că europenii și americanii nu au o viziune corectă asupra războiului purtat de Rusia și din această cauză se poziționează greșit în negocierile cu ea.

De fapt, pretențiile teritoriale formulate de Moscova la discuțiile de pace reprezintă doar partea vizibilă a aisbergului, iar Putin are obiective mult mai importante: subjugarea politică a Ucrainei și restaurarea sferei sale de influență, scrie Michał Kujawski, într-o analiză publicată de Kiev Post.

„Se luptă literalmente pentru o fâșie de 30-50 km în Donețk, aproximativ 20% din regiune fiind încă sub control ucrainean și acum o problemă centrală în negocieri”, a declarat Marco Rubio la Fox News pe 2 decembrie. Aceste cuvinte dezvăluie o profundă neînțelegere a obiectivelor pe care le urmărește Rusia, notează publicația.

