Afirmație îngrijorătoare. SUA ar putea înceta sprijinul pentru efortul de război al Ucrainei, avertizează Donald Trump Jr.

07-12-2025 | 17:08
Donald Trump ar putea renunţa la războiul din Ucraina, a declarat fiul cel mare al preşedintelui american într-o conferinţă din Orientul Mijlociu, scrie The Guardian, potrivit News.ro.

Cristian Matei

Într-o tiradă împotriva continuării luptelor din Ucraina, Donald Trump Jr. a mai spus că bogaţii „corupţi” din Ucraina au fugit din ţara lor, lăsând „ceea ce ei considerau a fi clasa ţărănească” să lupte în război.

Trump Jr. nu are niciun rol oficial în administraţia tatălui său, dar este o figură cheie în mişcarea MAGA.

Intervenţia sa reflectă antipatia unor membri ai echipei Trump faţă de guvernul ucrainean şi vine în contextul în care echipa de negociatori a lui Trump exercită presiuni asupra Kievului pentru a renunţa la teritoriu.

Trump Jr. a afirmat că preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, prelungeşte războiul, deoarece ştie că nu va câştiga niciodată alegerile dacă acesta se va încheia. El a spus că Zelenski este o ”zeitate de stânga”, dar a susţinut că Ucraina este mult mai coruptă decât Rusia.

Scandal în Bulgaria. Protecția Consumatorilor a descoperit adaosuri comerciale și de 135%

De asemenea, a criticat-o şi pe şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, spunând că sancţiunile europene nu funcţionează, deoarece au dus doar la creşterea preţului petrolului, din care Rusia îşi poate finanţa războiul. El a descris planul european ca fiind „vom aştepta ca Rusia să intre în faliment - asta nu este un plan”.

El a spus că, în timpul campaniei electorale din 2022, a întâlnit doar trei persoane care considerau războiul din Ucraina ca fiind una dintre cele mai importante 10 probleme. Riscul ca bărcile venezuelene să aducă drogul fentanil în SUA era, potrivit lui, „un pericol mult mai clar şi mai prezent decât orice se întâmplă în Ucraina sau Rusia”.

Trump Jr. a afirmat, fără a furniza dovezi, că a observat în această vară, într-o singură zi, în Monaco, că 50% dintre supermaşinile precum Bugatti şi Ferrari aveau numere de înmatriculare ucrainene. „Credeţi că acestea au fost câştigate în Ucraina?”, a întrebat el.

„Auzim toate zvonurile despre ceea ce se întâmplă când vedem că toate plăcuţele de înmatriculare din Monaco sunt ucrainene [...] bogaţii au fugit şi au lăsat ceea ce credeau a fi clasa ţărănească să lupte în aceste războaie. Nu exista niciun motiv să se oprească, deoarece atâta timp cât banii curgeau şi ei furau, nimeni nu verifica nimic, aşa că nu exista niciun motiv să se ajungă la pace”.

Întrebat dacă este posibil ca tatăl său - care a candidat la alegeri susţinând că poate aduce pacea în Ucraina - să renunţe pur şi simplu, Trump Jr. a răspuns că este posibil, adăugând că tatăl său este una dintre cele mai imprevizibile persoane din politică.

El a promis că SUA nu va mai fi „idiotul cu carnetul de cecuri”.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 07-12-2025 17:03

