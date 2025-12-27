Cel puțin 15 persoane au murit și alte 19 sunt rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă, în Guatemala

Stiri externe
27-12-2025 | 15:48
accident guatemala
Getty

Cel puţin 15 persoane au murit şi alte 19 au fost rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă, pe ruta panamericană, în vestul Guatemalei, au anunţat sâmbătă autorităţile din această ţară, citate de AFP şi Reuters.

autor
Lorena Mihăilă

„Numărul morţilor în acest accident rutier este de cel puţin 15'', a declarat Leandro Amado, purtător de cuvânt al pompierilor voluntari din Guatemala.

Printre victime se află 11 bărbaţi, trei femei şi un minor.

Un autobuz interurban al companiei Sinaloa, ce deserveşte Ciudad de Guatemala şi departamentul San Marcos, frontalier cu Mexicul, a căzut într-o râpă cu o adâncime de circa 75 de metri, din cauze deocamdată necunoscute.

Amado a precizat că accidentul s-a produs la kilometrul 174 al rutei panamericane, într-o zonă supranumită 'Vârful Alaska', ca urmare a reliefului său accidentat, în departamentul Totonicapan din vestul Guatemalei.

Accidentele rutiere mortale sunt frecvente în Guatemala. În luna februarie, un autobuz cu pasageri a căzut într-o prăpastie la nord de Ciudad de Guatemala, în accident murind 54 de oameni.

La o lună după această tragedie, preşedintele Bernardo Arevalo a aprobat asigurarea obligatorie pentru vehiculele cu motor. Măsura a fost totuşi suspendată în urma protestelor ferme ale lucrătorilor din sectorul transporturilor.

Momentul în care doi hoți din SUA scot cu forța un bancomat dintr-un magazin, cu o mașină. L-au pierdut apoi într-un șanț

Sursa: Agerpres

Etichete: decese, accidente rutiere, guatemala,

Dată publicare: 27-12-2025 15:48

