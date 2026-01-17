Un băiat de 11 ani din SUA , acuzat că și-a ucis tatăl după ce i-a confiscat consola de jocuri. Mărturia șocantă a copilului

Stiri externe
17-01-2026 | 14:57
nintendo switch
Shutterstock

Un băiat de 11 ani din statul Pennsylvania este acuzat că și-ar fi împușcat mortal tatăl, după ce anterior i-ar fi fost confiscată consola portabilă de jocuri Nintendo Switch.

autor
Aura Trif

Copilul se confruntă cu acuzații de omor, în urma unui incident armat produs pe 13 ianuarie, la domiciliul familiei sale din localitatea Duncannon Borough. Cazul evidențiază cât de ușor pot avea copiii acces la arme de foc în Statele Unite, unde acestea sunt larg răspândite, scrie The Guardian.

Poliția a fost chemată la locuința familiei în jurul orei 3:20 dimineața, după ce a fost raportată prezența unui „bărbat inconștient”. Jurnaliștii notează că agenții l-au găsit pe Douglas Dietz, în vârstă de 42 de ani, mort în pat, cu o plagă prin împușcare la nivelul capului. Victima a fost descoperită în dormitorul pe care îl împărțea cu soția sa, iar documentele judiciare arată că încăperea era conectată cu dormitorul fiului printr-un dulap.

Publicația menționează că, în urma investigațiilor, autoritățile l-au identificat pe fiul bărbatului, în vârstă de 11 ani, drept principal suspect.

Mărturia șocantă a copilului

Poliția a precizat că incidentul a avut loc chiar de ziua copilului, acesta intrând în dormitor strigând: „Tati e mort.” De asemenea, anchetatorii susțin că l-au auzit spunându-i mamei sale: „Eu l-am omorât pe tati.”

Conform poliției, împușcătura s-ar fi produs după ce părinții s-au culcat, puțin după miezul nopții. Copilul le-ar fi declarat autorităților că avusese o zi bună alături de părinți, însă documentele menționează că s-a „înfurat” când tatăl său i-a spus că este timpul să meargă la culcare.

Declarația sub jurământ, citată de WGAL News 8, arată că, întrebat de polițiști ce s-a întâmplat, băiatul a răspuns: „Am împușcat pe cineva.” În același document se mai precizează: „A recunoscut că avea în minte o persoană pe care intenționa să o împuște, pe care a identificat-o drept tatăl său.”

Potrivit publicației, documentele judiciare indică faptul că băiatul le-a spus polițiștilor că a găsit cheia seifului pentru arme într-un sertar al tatălui, aflat în dormitorul părinților. El ar fi descuiat seiful în timp ce încerca să își recupereze consola Nintendo Switch, care îi fusese confiscată anterior, și astfel a găsit o armă de foc.

Fiul ar fi recunoscut ulterior că a „scos arma din seif, a încărcat-o cu muniție și s-a apropiat de partea patului unde dormea tatăl său”, se arată în declarația sub jurământ. Întrebat ce credea că se va întâmpla atunci când a tras, copilul a răspuns că era „furios” și că „nu s-a gândit la consecințe”, potrivit anchetatorilor.

Presa locală mai relatează că minorului i-a fost refuzată eliberarea pe cauțiune după ce a fost reținut, iar o audiere preliminară este programată provizoriu pentru data de 22 ianuarie.

Sursa: The Guardian

Etichete: SUA, copil, impuscaturi, consola,

Dată publicare: 17-01-2026 14:57

