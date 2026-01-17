Pisică dispărută de aproape un an, regăsită după ce a fost lovită de cinci mașini, în UK. „Avea șanse 50-50”

O pisică dispărută în urmă cu aproape un an s-a reunit cu stăpânii săi după ce a fost lovită de cinci vehicule, în Marea Britanie.

Leah Gregory și Paul Allsopp au început căutările pentru pisica lor, Wolverine, în urmă cu 10 luni, după ce aceasta a dispărut de la domiciliul lor din Cramlington, Anglia, relatează BBC.

Însă cuplul a recunoscut că „și-a pierdut speranța” că își va mai vedea vreodată prietenul blănos, până când a primit un apel de la medicul veterinar.

Cum a reacționat când și-a văzut stăpânii

Leah a declarat că ei au fost extrem de fericiți să se reunească cu Wolverine, iar ochii acestuia „s-au luminat” în momentul în care s-au văzut din nou. Ea a spus că cei doi epuizaseră toate pistele în încercarea de a-l găsi pe Wolverine, până când veterinarul i-a sunat luni pentru a-i anunța că pisica fusese lovită de o mașină.

„Apoi, evident, am aflat la cabinet că au fost implicate cinci vehicule și că avea o listă destul de amplă de răni”, a spus tânăra. „Șansele erau cam 50-50 în privința evoluției lui.” Wolverine se recuperează acum bine și a putut reveni acasă, alături de familia sa, inclusiv de mama lui, Skylar, pe care cuplul încă o mai are.

„A început să facă câțiva pași. Este incredibil că poate face asta atât de repede, având în vedere că are fracturi la nivelul bazinului”, a spus proprietara.

Deși cuplul a recunoscut că și-a pierdut speranța în timpul căutărilor, Leah a spus că a avut totuși un „sentiment” că îl vor revedea.

„Când am primit acel apel, ne-am spus amândoi că, chiar dacă nu ar fi supraviețuit, tot am fi fost extrem de fericiți că am aflat ce s-a întâmplat și am avut un final clar”, a declarat ea. „Nu ne-am fi gândit niciodată că va exista un asemenea deznodământ. Ochii lui pur și simplu s-au luminat când ne-am privit și totul a fost ireal.”

