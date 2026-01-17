Pisică dispărută de aproape un an, regăsită după ce a fost lovită de cinci mașini, în UK. „Avea șanse 50-50”

Stiri Diverse
17-01-2026 | 15:43
O pisică dispărută în urmă cu aproape un an s-a reunit cu stăpânii săi după ce a fost lovită de cinci vehicule, în Marea Britanie.

autor
Aura Trif

Leah Gregory și Paul Allsopp au început căutările pentru pisica lor, Wolverine, în urmă cu 10 luni, după ce aceasta a dispărut de la domiciliul lor din Cramlington, Anglia, relatează BBC. 

Însă cuplul a recunoscut că „și-a pierdut speranța” că își va mai vedea vreodată prietenul blănos, până când a primit un apel de la medicul veterinar.

Cum a reacționat când și-a văzut stăpânii

Leah a declarat că ei au fost extrem de fericiți să se reunească cu Wolverine, iar ochii acestuia „s-au luminat” în momentul în care s-au văzut din nou. Ea a spus că cei doi epuizaseră toate pistele în încercarea de a-l găsi pe Wolverine, până când veterinarul i-a sunat luni pentru a-i anunța că pisica fusese lovită de o mașină.

„Apoi, evident, am aflat la cabinet că au fost implicate cinci vehicule și că avea o listă destul de amplă de răni”, a spus tânăra. „Șansele erau cam 50-50 în privința evoluției lui.” Wolverine se recuperează acum bine și a putut reveni acasă, alături de familia sa, inclusiv de mama lui, Skylar, pe care cuplul încă o mai are.

„A început să facă câțiva pași. Este incredibil că poate face asta atât de repede, având în vedere că are fracturi la nivelul bazinului”, a spus proprietara.

Deși cuplul a recunoscut că și-a pierdut speranța în timpul căutărilor, Leah a spus că a avut totuși un „sentiment” că îl vor revedea.

„Când am primit acel apel, ne-am spus amândoi că, chiar dacă nu ar fi supraviețuit, tot am fi fost extrem de fericiți că am aflat ce s-a întâmplat și am avut un final clar”, a declarat ea. „Nu ne-am fi gândit niciodată că va exista un asemenea deznodământ. Ochii lui pur și simplu s-au luminat când ne-am privit și totul a fost ireal.”

Sursa: BBC

Dată publicare: 17-01-2026 15:43

