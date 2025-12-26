Șapte persoane au fost implicate într-un accident rutier în județul Constanța. O victimă este inconștientă și încarcerată

26-12-2025 | 12:17
spital smurd

Şapte persoane au fost implicate, vineri, într-un accident rutier în judeţul Constanţa după ce două maşini s-au ciocnit. Una din victime este inconştientă şi încarcerată.

Ioana Andreescu

La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri şi elicopterul SMURD.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au anunțat că pompierii au fost sesizați, vineri, despre producerea unui accident rutier între două autoturisme, pe DN 2A, la intersecția cu DJ 223.

În evenimentul rutier au fost implicate șapte persoane, iar una dintre acestea era inconștientă și încarcerată.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, autospeciala de transport victime multiple, două echipaje SMURD, o ambulanță a Serviciului Județean și elicopterul SMURD.

Sursa: News.ro

Etichete: constanta, accident, victime, smurd,

Dată publicare: 26-12-2025 12:17

