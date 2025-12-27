Accident de proporții în Japonia. 67 de vehicule implicate într-un carambol devastator | Video

Stiri externe
27-12-2025 | 15:46
accident japonia

Cel puţin două persoane au murit, iar alte 26 au fost rănite, cinci grav, într-un accident rutier în care au fost implicate 67 de maşini, pe autostrada Kan-Etsu, la Minakami, în Japonia, la începutul vacanţei de Anul Nou.

autor
Vlad Dobrea

O femeie în vârstă de 70 de ani, orginară din Tokyo, a murit într-o maşină.

Un corp carbonizat a fost găsit apoi pe scaunul şoferului unui camion incendiat, au anunţat vineri autorităţile.

Potrivit poliţiei rutiere din prefectura Gunma, accidentul a început cu o coliziune între două camioane, în oraşul Minakami, situat la aproximativ 160 de kilometri nord-vest de Tokyo.

Coliziunea a blocat o parte a autostrăzii, iar vehiculele care veneau nu au putut frâna pe drumul înzăpezit.

Citește și
accident guatemala
Cel puțin 15 persoane au murit și alte 19 sunt rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă, în Guatemala

Un incendiu a izbucnit apoi şi a cuprins 20 de vehicule.

Unele dintre naşini iau fost distruse în întregime de flăcări.

Salvatori au reuşits să controleze flăcările - după şapte ore -, a anunţat poliţia.

În regiunea Minakami, o alertă cu privire la ninsori puternice era în vigoare vineri seara, în timp ce mulţi japonezi îşi încep concediile de la sfârşitul anului şi de Anul Nou.

Porţiuni ale autostrăzii au fost închise pentru a permite desfăşuarea anchetei poliţiei, evacuarea vehiculelor accidentate şi curăţarea drumului.

Sursa: News.ro

Etichete: accident, japonia,

Dată publicare: 27-12-2025 15:24

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Cel puțin 15 persoane au murit și alte 19 sunt rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă, în Guatemala
Stiri externe
Cel puțin 15 persoane au murit și alte 19 sunt rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă, în Guatemala

Cel puţin 15 persoane au murit şi alte 19 au fost rănite după ce un autobuz a căzut într-o râpă, pe ruta panamericană, în vestul Guatemalei, au anunţat sâmbătă autorităţile din această ţară, citate de AFP şi Reuters.

Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în urmărire internațională de INTERPOL
Stiri externe
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost dat în urmărire internațională de INTERPOL

Biroul Central Internaţional INTERPOL Paris a emis un mandat de arestare internaţional pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, condamnat recent în Franţa la 2 ani de închisoare. 

Escaladare regională după atacul Rusiei asupra Kievului: Polonia își activează apărarea aeriană
Stiri externe
Escaladare regională după atacul Rusiei asupra Kievului: Polonia își activează apărarea aeriană

Polonia a ridicat de la sol avioane de vânătoare şi şi-a plasat sistemele de apărare aeriană în stare de alertă ridicată în cursul nopţii, după ce Moscova a lansat unul dintre cele mai puternice atacuri aeriene asupra Ucrainei din ultimele săptămâni. 

Recomandări
Atac cibernetic de tip ransomware asupra Complexului Energetic Oltenia. Activitatea, parțial afectată
Stiri actuale
Atac cibernetic de tip ransomware asupra Complexului Energetic Oltenia. Activitatea, parțial afectată

Un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen” a afectat, în noaptea de 26 decembrie, infrastructura IT de business a Societăţii Complexul Energetic Oltenia.

Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt. Meteorologii au actualizat prognoza. HARTĂ
Vremea
Aproape toată ţara intră sub avertizări de viscol şi vânt. Meteorologii au actualizat prognoza. HARTĂ

Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme severă, valabile în perioada 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00, ce vizează intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, viscol, ghețuș și polei.

Autorităţile au început fotografierea şi colectarea de date biometrice de la cetăţeni străini care intră şi ies din SUA
Stiri externe
Autorităţile au început fotografierea şi colectarea de date biometrice de la cetăţeni străini care intră şi ies din SUA

Statele Unite introduc fotografierea şi colectarea datelor biometrice ale străinilor la frontieră, informează EFE.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Decembrie 2025

02:30:17

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28