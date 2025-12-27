Accident de proporții în Japonia. 67 de vehicule implicate într-un carambol devastator | Video

Cel puţin două persoane au murit, iar alte 26 au fost rănite, cinci grav, într-un accident rutier în care au fost implicate 67 de maşini, pe autostrada Kan-Etsu, la Minakami, în Japonia, la începutul vacanţei de Anul Nou.

O femeie în vârstă de 70 de ani, orginară din Tokyo, a murit într-o maşină.

Un corp carbonizat a fost găsit apoi pe scaunul şoferului unui camion incendiat, au anunţat vineri autorităţile.

Potrivit poliţiei rutiere din prefectura Gunma, accidentul a început cu o coliziune între două camioane, în oraşul Minakami, situat la aproximativ 160 de kilometri nord-vest de Tokyo.

Coliziunea a blocat o parte a autostrăzii, iar vehiculele care veneau nu au putut frâna pe drumul înzăpezit.

Un incendiu a izbucnit apoi şi a cuprins 20 de vehicule.

Unele dintre naşini iau fost distruse în întregime de flăcări.

Salvatori au reuşits să controleze flăcările - după şapte ore -, a anunţat poliţia.

În regiunea Minakami, o alertă cu privire la ninsori puternice era în vigoare vineri seara, în timp ce mulţi japonezi îşi încep concediile de la sfârşitul anului şi de Anul Nou.

Porţiuni ale autostrăzii au fost închise pentru a permite desfăşuarea anchetei poliţiei, evacuarea vehiculelor accidentate şi curăţarea drumului.

???? Black ice triggers catastrophe — largest crash on a Japanese highway As many as 57 vehicles collided due to black ice on Japan’s Kan-Etsu Expressway. The chain crash began after a truck skidded on the icy road — a domino effect followed, with passenger cars and trucks… pic.twitter.com/fHQB1Hv4iF — NEXTA (@nexta_tv) December 27, 2025

