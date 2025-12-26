Filmul tragediei din Bistrița-Năsăud, unde doi tineri au murit în urma unui accident. Impactul a fost surprins de camere

Stiri Socante
26-12-2025 | 19:30
O fată de 20 de ani și un băiat cu doi ani mai mare au murit într-un accident îngrozitor, petrecut chiar în noaptea de Crăciun.

autor
Ioan Vrâncean

Mașinile în care se aflau s-au izbit frontal, deși șoseaua era liberă. Unul dintre șoferi se întorcea de la club, împreună cu vărul lui, și circula cu viteză. Impactul a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Pe o șosea din Prundul Bârgăului, un șofer în vârstă de 20 de ani a intrat într-o curbă cu viteză. A evitat la limită impactul cu un alt autoturism, însă a pierdut direcția de mers, a tras tare de volan și a ajuns pe contrasens, unde s-a lovit de o mașină condusă regulamentar de o tânără tot de 20 de ani. Aceasta și un băiat aflat în vehiculul care a provocat accidentul și-au pierdut viața.

În timp ce șoferul de la care a plecat totul se întorcea de la club împreună cu vărul său după o noapte de petrecere, șoferița mergea să-și ia prietenele din același loc.

Prieten cu cei trei: „Eu am plecat cu mult înainte și acum am aflat.”
Reporter: „V-ați întâlnit în club?”
Prieten cu cei trei: „Da, ne-am întâlnit în club."

accident bn

Reporter: „V-a spus unde merge?”
Tatăl tânărului decedat: „Nu mi-a zis, nu știu...”

Șofer taxi: „Tragic pentru o dimineață de Crăciun.”

Localnică: „Când am ajuns, totul era... băiatul era deja mort, celălalt în stare critică și fata e decedată.”

Intervenția autorităților

Călin Varvari, ISU Bistrița-Năsăud: „La sosirea echipajelor au fost găsite trei victime încarcerate, acestea au fost extrase și predate echipajelor medicale. Din păcate, două dintre victime au decedat, iar una este inconștientă. Una dintre ele era în lateralul mașinii, era ieșită afară din mașină, din păcate sub mașină."

Tânăra de 20 de ani care și-a pierdut viața lucra în poliția militară și studia dreptul.

accident bn

Prietena victimei: „Era un înger de fată.”

Reporter: „A fost și ea în club cu prietenii?”

Prietena victimei: „Înainte da, dar plecase acasă. Se întorcea la prietenele ei."

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și așteaptă rezultatul probelor de sânge pentru a vedea dacă șoferul grav rănit era sau nu băut în momentul în care s-a produs tragedia.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, bistrita nasaud,

Dată publicare: 26-12-2025 19:04

