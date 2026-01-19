Ce este ”bazooka” pe care UE o poate folosi contra tarifelor cu care amenință Trump. ”Este arma noastră nucleară economică”

Apelurile către Uniunea Europeană de a-și folosi puternicul „instrument anticoercitiv” ca răspuns la amenințările președintelui american Donald Trump de a impune tarife vamale în conflictul privind Groenlanda sunt din ce în ce mai puternice.

Trump a șocat weekend-ul trecut Europa când a promis că va impune taxe de până la 25% statelor membre ale UE, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Olanda și Suedia - și Marii Britanii și Norvegiei, țări nemembre, dacă teritoriul danez al Groenlandei nu este cedat Statelor Unite, scrie France 24.

Președintele francez Emmanuel Macron a evocat posibilitatea de a riposta cu arma comercială a UE, care a fost instituită în 2023, dar nu a fost niciodată activată. Liderul grupului liberal Renew din Parlamentul European, Valerie Hayer, a cerut, de asemenea, utilizarea armei.

Denumită „bazooka” sau opțiune „nucleară”, instrumentul este destinat să descurajeze coerciția economică împotriva oricăruia dintre cele 27 de state membre ale UE.

UE definește coerciția ca fiind o țară terță care „aplică – sau amenință să aplice – măsuri care afectează comerțul sau investițiile”, interferând astfel „cu alegerile suverane legitime” ale UE și ale statelor membre.

Ce face instrumentul?

Arsenalul permite UE să ia măsuri precum restricții la importul și exportul de bunuri și servicii pe piața sa unică de 450 de milioane de locuitori.

De asemenea, oferă Bruxelles-ului puterea de a limita accesul companiilor americane la contractele de achiziții publice din Europa.

Anul trecut, UE a amenințat că va folosi arma în timpul negocierilor comerciale dificile cu Trump pentru a evita taxe substanțiale, dar cele două părți au ajuns la o înțelegere.

O țintă majoră ar putea fi giganții tehnologici americani, deoarece Statele Unite au un surplus de servicii cu UE.

Bruxelles-ul a întocmit anterior o listă de servicii americane care ar putea fi vizate.

Crearea instrumentului a venit după ce Lituania a acuzat China că i-a interzis exporturile, deoarece Vilnius a permis deschiderea unei reprezentanțe diplomatice taiwaneze pe teritoriul său în 2021.

Cum funcționează?

Atât Comisia, cât și statele membre au dreptul să solicite activarea instrumentului, dar ar avea nevoie de undă verde din partea a cel puțin 55% din țările membre care să voteze ”pentru”, reprezentând 65% din populația blocului comunitar.

Chiar dacă Bruxelles-ul ar activa arma, ar putea trece însă luni de zile până când se vor lua măsuri concrete, conform regulilor.

În primul rând, Comisia Europeană are la dispoziție 4 luni pentru a investiga țara terță acuzată de politici comerciale dăunătoare - apoi statele membre ar avea 8 până la 10 săptămâni pentru a susține orice propunere de acțiune.

Numai atunci Comisia ar avea undă verde pentru a pregăti măsuri care să intre în vigoare în termen de 6 luni. UE spune că termenul este orientativ.

Dar chiar și simpla declanșare a unei investigații în cadrul instrumentului ar transmite un mesaj puternic că Bruxelles-ul este dispus să riposteze împotriva importantului său aliat.

„Statele Unite fac o greșeală de calcul care nu este doar periculoasă, ci ar putea fi și dureroasă”, a declarat Hayer, din cadrul grupului Renew, într-un comunicat.

„Instrumentul anticoercitiv este arma noastră nucleară economică”, a spus ea.

Potrivit Financial Time, țările membre ale Uniunii Europene ar putea aplica Statelor Unite prin această ”bazooka” economică taxe vamale în valoare de 93 de miliarde de euro, ca retorsiune faţă de taxele vamale cu care a ameninţat preşedintele Donald Trump aliaţii din NATO care se opun intenţiilor sale de anexare a Groenlandei.

