Ce este ”bazooka” pe care UE o poate folosi contra tarifelor cu care amenință Trump. ”Este arma noastră nucleară economică”

Stiri externe
19-01-2026 | 12:39
ue trump
Shutterstock

Apelurile către Uniunea Europeană de a-și folosi puternicul „instrument anticoercitiv” ca răspuns la amenințările președintelui american Donald Trump de a impune tarife vamale în conflictul privind Groenlanda sunt din ce în ce mai puternice.

autor
Cristian Anton

Trump a șocat weekend-ul trecut Europa când a promis că va impune taxe de până la 25% statelor membre ale UE, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Olanda și Suedia - și Marii Britanii și Norvegiei, țări nemembre, dacă teritoriul danez al Groenlandei nu este cedat Statelor Unite, scrie France 24.

Președintele francez Emmanuel Macron a evocat posibilitatea de a riposta cu arma comercială a UE, care a fost instituită în 2023, dar nu a fost niciodată activată. Liderul grupului liberal Renew din Parlamentul European, Valerie Hayer, a cerut, de asemenea, utilizarea armei.

Denumită „bazooka” sau opțiune „nucleară”, instrumentul este destinat să descurajeze coerciția economică împotriva oricăruia dintre cele 27 de state membre ale UE.

UE definește coerciția ca fiind o țară terță care „aplică – sau amenință să aplice – măsuri care afectează comerțul sau investițiile”, interferând astfel „cu alegerile suverane legitime” ale UE și ale statelor membre.

Citește și
trump
Tarifele lui Donald Trump tensionează alianța transatlantică. Europa ia în calcul „bazooka comercială”

Ce face instrumentul?

Arsenalul permite UE să ia măsuri precum restricții la importul și exportul de bunuri și servicii pe piața sa unică de 450 de milioane de locuitori.

De asemenea, oferă Bruxelles-ului puterea de a limita accesul companiilor americane la contractele de achiziții publice din Europa.

Anul trecut, UE a amenințat că va folosi arma în timpul negocierilor comerciale dificile cu Trump pentru a evita taxe substanțiale, dar cele două părți au ajuns la o înțelegere.

O țintă majoră ar putea fi giganții tehnologici americani, deoarece Statele Unite au un surplus de servicii cu UE.

Bruxelles-ul a întocmit anterior o listă de servicii americane care ar putea fi vizate.

Crearea instrumentului a venit după ce Lituania a acuzat China că i-a interzis exporturile, deoarece Vilnius a permis deschiderea unei reprezentanțe diplomatice taiwaneze pe teritoriul său în 2021.

Cum funcționează?

Atât Comisia, cât și statele membre au dreptul să solicite activarea instrumentului, dar ar avea nevoie de undă verde din partea a cel puțin 55% din țările membre care să voteze ”pentru”, reprezentând 65% din populația blocului comunitar.

Chiar dacă Bruxelles-ul ar activa arma, ar putea trece însă luni de zile până când se vor lua măsuri concrete, conform regulilor.

În primul rând, Comisia Europeană are la dispoziție 4 luni pentru a investiga țara terță acuzată de politici comerciale dăunătoare - apoi statele membre ar avea 8 până la 10 săptămâni pentru a susține orice propunere de acțiune.

Numai atunci Comisia ar avea undă verde pentru a pregăti măsuri care să intre în vigoare în termen de 6 luni. UE spune că termenul este orientativ.

Dar chiar și simpla declanșare a unei investigații în cadrul instrumentului ar transmite un mesaj puternic că Bruxelles-ul este dispus să riposteze împotriva importantului său aliat.

Statele Unite fac o greșeală de calcul care nu este doar periculoasă, ci ar putea fi și dureroasă”, a declarat Hayer, din cadrul grupului Renew, într-un comunicat.

Instrumentul anticoercitiv este arma noastră nucleară economică”, a spus ea.

Potrivit Financial Time, țările membre ale Uniunii Europene ar putea aplica Statelor Unite prin această ”bazooka” economică taxe vamale în valoare de 93 de miliarde de euro, ca retorsiune faţă de taxele vamale cu care a ameninţat preşedintele Donald Trump aliaţii din NATO care se opun intenţiilor sale de anexare a Groenlandei.

Donald Trump presează Europa cu taxe vamale pentru a forța acceptarea planului său de anexare a Groenlandei

Sursa: StirilePROTV

Etichete: uniunea europeana, donald trump, tarife, instrument, represalii,

Dată publicare: 19-01-2026 12:39

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
GALERIE FOTO Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
Citește și...
Pieţele globale se pregătesc pentru noi turbulenţe după ameninţarea lui Trump cu tarife asupra Europei din cauza Groenlandei
Stiri externe
Pieţele globale se pregătesc pentru noi turbulenţe după ameninţarea lui Trump cu tarife asupra Europei din cauza Groenlandei

Pieţele financiare internaţionale devin volatile după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat cu tarife suplimentare împotriva unor state europene în contextul disputei privind Groenlanda.

Tarifele lui Donald Trump tensionează alianța transatlantică. Europa ia în calcul „bazooka comercială”
Stiri externe
Tarifele lui Donald Trump tensionează alianța transatlantică. Europa ia în calcul „bazooka comercială”

”Europa nu se va lăsa șantajată" - declară premierul danez Mette Frederiksen, ca răspuns la amenințarea lui Trump de a impune tarife vamale, de la 1 februarie împotriva a 8 membri NATO, din cauza Groenlandei.

Giorgia Meloni a discutat cu Trump, căruia i-a spus că ameninţarea cu noi tarife vamale este o „eroare”
Stiri externe
Giorgia Meloni a discutat cu Trump, căruia i-a spus că ameninţarea cu noi tarife vamale este o „eroare”

Şefa guvernului italian Giorgia Meloni a calificat drept „o eroare” ameninţările lui Donald Trump cu tarife vamale împotriva unor ţări europene.

Emmanuel Macron critică presiunile lui Trump și promite un răspuns unit al Europei: Ameninţările tarifare sunt inacceptabile
Stiri externe
Emmanuel Macron critică presiunile lui Trump și promite un răspuns unit al Europei: Ameninţările tarifare sunt inacceptabile

Ameninţările lui Donald Trump de a impune noi tarife vamale ţărilor ce se opun unei anexări a Groenlandei de către SUA sunt "inacceptabile", a declarat sâmbătă Emmanuel Macron, care promite un răspuns "unit" al europenilor.

Tensiuni transatlantice pe tema Groenlandei. Donald Trump amenință cu tarife suplimentare, NATO își consolidează prezența
Stiri externe
Tensiuni transatlantice pe tema Groenlandei. Donald Trump amenință cu tarife suplimentare, NATO își consolidează prezența

Jos mâinile de pe Groenlanda! Nu este de vânzare! Așa au scandat protestatarii la demonstrațiile care au avut loc în Danemarca după ameninţările lui Donald Trump de a anexa marea insulă arctică.

Recomandări
Tensiuni între partidele de la putere, în prima întâlnire din 2026. Ce vrea PSD pentru a mai susține „reforma lui Bolojan”
Stiri Politice
Tensiuni între partidele de la putere, în prima întâlnire din 2026. Ce vrea PSD pentru a mai susține „reforma lui Bolojan”

Liderii partidelor de la putere stau luni față-n față pentru prima dată în 2026. Iar tensiunile mocnesc.

Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade
Vremea
Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade

Meteorologii ANM anunță că valul de frig va continua în majoritatea țării de luni. Temperaturile minime vor fi între -20 și -6 grade, cu ger în nopți și dimineți.  

Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO
Stiri externe
Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO

Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut zeci de morți în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe şine.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 Ianuarie 2026

48:13

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Protezarea minim invazivă redă mobilitatea imediat. Ne explică dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență în Protezarea Articulară.

16:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Ianuarie 2026

01:44:27

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28